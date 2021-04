Auxílio emergencial: nascidos em julho começam a receber hoje (20)

De acordo com o governo federal, mais de 45 milhões de brasileiros receberão a nova rodada do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal comunicou que os trabalhadores informais nascidos em julho começam a receber hoje (20) a nova rodada do auxílio emergencial. O valor do benefício varia em quatro parcela de R$ 150 a R$ 375.

Vale lembrar que o dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e somente e duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado ou transferido. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês.

De acordo com o governo federal, mais de 45 milhões de brasileiros receberão a nova rodada do auxílio emergencial.

Valor do Auxílio Emergencial

O valor médio do benefício será de R$ 250 e vai variar de R$ 150 a R$ 375 conforme o perfil do beneficiário e a composição de cada família.

Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, vai receber R$ 375. Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150. Famílias vão receber R$ 250.

Vale ressaltar que o novo auxílio emergencial será pago em quatro parcelas mensais. De acordo com o governo federal, é o “máximo” que dá para estender.

Quem pode receber o auxílio ?

De acordo com as novas regras, as parcelas serão pagas famílias com renda total de até três salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

Para os beneficiários do Bolsa Família, a pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do Auxílio Emergencial.

Governo estima que o benefício será pago a 45,6 milhões de famílias. São 28,6 milhões de pessoas que se cadastraram nas plataformas da Caixa, 10,7 milhões do programa Bolsa Família e 6,3 milhões do cadastro único de programas sociais