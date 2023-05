Apple supera expectativas com lucro líquido trimestral de US$ 24 bi

As vendas de seu principal produto, o iPhone, subiram ligeiramente em relação ao primeiro trimestre do ano passado e chegaram a US$ 51,33 bi

A Apple superou em muito as expectativas do mercado com quase US$ 95 bilhões (R$ 475,95 bilhões) de faturamento entre janeiro e março, gerando US$ 24 bilhões (R$ 120,24 bilhões) de lucro líquido, em um cenário de desaceleração econômica global.

As vendas de seu principal produto, o iPhone, subiram ligeiramente em relação ao primeiro trimestre do ano passado e chegaram a US$ 51,33 bilhões (R$ 257,16 bilhões), de acordo com um relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira (4), superando as previsões dos analistas, apesar da queda na demanda por aparelhos eletrônicos devido à inflação.

© Agence France-Presse