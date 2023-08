Após o Anúncio da DREX, Nova Criptomoeda BRICS Pode Estar no Horizonte

A maioria dos países tem opiniões polarizadas sobre criptomoedas, uma vez que surgem preocupações crescentes sobre a falta de regulamentação e desprezo pela segurança dos investidores. De fato, potências econômicas como os Estados Unidos estão alegadamente pressionando os bancos a romperem laços com empresas que oferecem ativos digitais. Isso ocorre apesar do fato de que o valor de mercado global das criptomoedas é de quase R$5 trilhões. Assim, enquanto outros países ainda estão trabalhando em melhorias para a utilização de criptomoedas, o Brasil está atualmente na vanguarda da adoção de criptografia. O Banco Central do Brasil até recentemente divulgou o nome e o logotipo do projeto de moeda digital do país chamado DREX, que foi criado para facilitar as transações para os habitantes locais. Anteriormente referida como Digital Real, esta criptomoeda proporcionará um ambiente seguro e regulamentado para o desenvolvimento de novos negócios e um acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia.

Considerando as medidas que o Brasil está tomando para integrar a criptomoeda em sua economia, alguns observadores internos acreditam que os brasileiros podem em breve ser apresentados a mais uma criptomoeda oficial, cortesia do BRICS.

O impulso por uma moeda digital comum

Uma convergência de economias em ascensão, o BRICS é uma iniciativa conjunta entre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como bloco geopolítico, os governos desses países se encontram anualmente em cúpulas formais para discutir oportunidades de investimento e coordenar políticas multilaterais. As relações entre os BRICS são conduzidas principalmente com base na não interferência, igualdade e benefício mútuo.

Uma vez que essas nações estão trabalhando para abandonar o uso do Dólar dos Estados Unidos (USD) no comércio, elas expressaram o desejo de desenvolver uma moeda digital comum em transações comerciais. Em consonância com isso, Evandro Caciano, chefe de câmbio na Trace Finance, também citou que o USD não é tão seguro quanto já foi, o que levou a uma conversa sobre novas formas de respaldar relações internacionais. Assim, o impulso por uma moeda digital comum tem sido um tópico urgente entre o bloco BRICS.

Embora as conversas sobre abandonar o USD não sejam algo novo para governos estrangeiros, alguns especialistas da revista Foreign Policy dos EUA estão teorizando que uma moeda digital do BRICS poderia reconfigurar o mercado de criptomoedas. Além disso, isso também poderia abalar a dominação do USD, já que ter uma moeda comum entre esses países apenas fortalecerá suas relações comerciais e impulsionará suas economias mutuamente.

O que uma criptomoeda BRICS poderia significar para o Brasil

Com o lançamento da DREX previsto para 2024 e uma potencial moeda digital do BRICS, o estado da negociação de criptomoedas no Brasil oferece muitas oportunidades promissoras para traders e investidores. Atualmente, já existe uma cultura robusta de trading de criptomoedas no Brasil usando moedas disponíveis como Bitcoin, Ethereum, Litecoin. As plataformas de negociação também destacam suas diversas derivadas de criptomoedas, o que facilita a participação no mercado de criptomoedas sem a necessidade de possuir ativos. Além disso, os traders no Brasil podem otimizar proteção de mercado única e segurança de fundos para evitar comprometer a negociação de criptomoedas, que pode ser acessada facilmente 24/7. Isso torna o uso de criptomoedas mais fácil e acessível, especialmente porque acompanhar o movimento das criptomoedas é essencial na negociação. Tudo isso contribui para o cenário de criptomoedas do Brasil, que está entre os melhores para o lançamento de novas moedas digitais.

Uma vez que o Brasil é um dos países que adotam o uso de criptomoedas, pode-se esperar que eles adotem rapidamente o uso de uma moeda do BRICS. O presidente Lula da Silva é um dos líderes vocais que defendem a independência do USD, com a Reuters relatando que ele defendeu uma moeda comum que pode aumentar as opções de pagamento para o Brasil. O mesmo relatório da Reuters também mencionou que o presidente Lula acredita que ter uma moeda do BRICS poderia reduzir as vulnerabilidades financeiras do país, daí o seu apoio à ideia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar do entusiasmo do Brasil por uma moeda do BRICS compartilhada, uma data de lançamento definitiva ainda permanece incerta. As notícias mais recentes envolvem a adição de novos países ao bloco BRICS, nomeadamente Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, o que requer negociações adicionais para construir uma moeda digital compartilhada. No entanto, o interesse em desenvolver uma moeda do BRICS ainda não diminuiu em meio ao interesse compartilhado dos países em criptomoedas e na queda do USD.