Apesar de NY, Ibovespa sobe acima dos 106 mil pontos de olho em PEC

Os ativos domésticos tentam demonstrar certo otimismo com a votação da PEC dos Precatórios em segundo turno na Câmara, marcada para esta terça-feira. O Ibovespa já iniciou o pregão renovando máximas e busca conquistar os 106 mil pontos, apesar do sinal variado dos índices futuros de Nova York. Já o dólar cede para o nível de R$ 5,5173, movimento que puxa os juros futuros.

Há pouco, o vice-líder do bloco PROS, PSC, PTB na Câmara Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) anunciou que mudará seu voto dado no primeiro turno da PEC, na semana passada, e votará hoje a favor do projeto. A notícia vem logo depois da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), de negar pedidos para suspender a tramitação da PEC dos Precatórios na Câmara. Já o líder do PDT na Casa, Wolney Queiroz (PE), anunciou que o partido irá mudar de posição no segundo turno e votar contra a proposta.

Apesar de o quadro ainda ensejar cautela, o Ibovespa acelerou a alta há instantes, dando um salto de pouco mais de 1.400 pontos em relação à abertura e a máxima. A valorização tem como destaque ações de empresas estatais, que normalmente são as que mais sofrem com questões do tipo. Petrobras PN subia 1,84% perto de 10h30, enquanto ON avançava 1,51%. Eletrobras tinha alta próxima a 3%, enquanto Banco do Brasil tinha valorização de 3,02%, lembrando ainda que o banco divulgou balanço robusto relativo ao terceiro trimestre.

Para se empenhar na votação da PEC dos Precatórios, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), cancelou a participação no seminário “Os Desafios de Empreender e Gerar Empregos”, organizado pelo Instituto Unidos Brasil.

“Deve seguir com a aprovação. Apesar disso, traz volatilidade, pois nunca sabemos quais serão os caminhos traçados por Brasília A insegurança deve seguir”, afirma Cássio Bambirra, sócio da One Investimentos, escritório plugado ao BTG Pactual.

O que atrapalha a alta do Ibovespa são as ações de mineradoras e siderúrgicas, que caem, na esteira do recuo de 1,62%, a US$ 92,30 por tonelada, do minério de ferro, negociado no porto chinês de Qingdao. Às 10h42, Vale ON cedia 1,70% e CSN ON perdia 0,60%.

Além disso, fica no radar o placar do julgamento remoto do STF da liminar da ministra Rosa Weber que suspendeu temporariamente os repasses do governo a parlamentares da base aliada por meio do orçamento secreto. A votação já tem quatro votos favoráveis à suspensão dos repasses. Há pouco, Rosa Weber negou pedidos para suspender a tramitação da PEC dos precatórios.

As taxas dos índices futuros americanos estão rondando a estabilidade, com sinais variados, mesmo após o índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos em outubro dentro do esperado, com alta de 0,6%. Já o petróleo avança moderadamente, na faixa de 0,30% no exterior.

Conforme a equipe econômica da CM Capital, o mercado está de olho na votação dos ministros do STF. “Mesmo com a sequência do trâmite das medidas no Congresso, o clima é de incerteza e deve predominar sobre o cenário externo positivo”, avalia em nota.

Para garantir os votos necessários à aprovação da PEC dos Precatórios em segundo turno, Arthur Lira liberou que parlamentares gestantes ou com problemas de saúde participem de votações da Casa de maneira remota. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da Câmara de ontem. Para a aprovação, são necessários 308 votos favoráveis.

Segundo avalia em nota o economista Silvio Campos Neto da Tendências Consultoria, além das dificuldades após um primeiro turno apertado e crescente pressão contrária, há a percepção de riscos ainda maiores ao tema no Senado.

Em relação aos balanços, o lucro do Banco do Brasil (BB), por exemplo, superou as estimativas, ao subir 47,6% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2020 e 2% na base trimestral. Além disso, o banco revisou para cima a maior parte de suas projeções de desempenho para este ano. As ações do BB subia, impulsionando os papéis do setor na Bolsa.

Outro que apresentou aumento (74%) de lucro (contábil) foi o BTG As units do banco avançavam 2,97%. Já a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), controlada pela Votorantim, diminuiu as perdas entre julho a setembro para R$ 460 milhões.

No caso da Marisa Lojas, a varejista saiu de prejuízo para lucro de R$ 44,4 milhões no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2021, enquanto a Gol teve prejuízo líquido após participação minoritária de R$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre do ano. A Azul, por sua vez, viu seu tráfego crescer 62,6% em outubro na comparação interanual. As ações subiam 1,60% e as da Gol cediam 0,22%. O Ibovespa subia 1,35%, na máxima, aos 106.194,84 pontos.

