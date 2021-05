Ao celebrar leilão da Cedae, Sachsida afirma que ‘2021 é o ano das privatizações’

No leilão realizado ontem, foram arrecadados R$ 22,6 bilhões. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia

Ao celebrar o megaleilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou que 2021 é o ano das privatizações. “Tal como disse: 2021 é o ano das privatizações, concessões e abertura econômica”, escreveu nesta manhã na sua conta no Twitter. E completou: “Somente nos 4 primeiros meses do ano já foram realizados 33 leilões que renderam mais de R$ 26 bilhões, e expectativa de investimento de quase R$ 50 bi. Em março tarifas de importação foram reduzidas. No leilão realizado ontem na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, foram arrecadados R$ 22,6 bilhões. O evento contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Leia também BNDES tem na fila mais cinco leilões de saneamento

