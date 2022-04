Ano eleitoral tende a impactar o funcionalismo público do DF

Em tempos de instabilidade e recuperação econômica, faz-se necessário estar atento a outras modalidades legais

Cidade administrativa, marcada pelo funcionalismo público, Brasília se difere das outras regiões do Brasil quando o assunto é mercado de trabalho. De acordo com uma pesquisa realizada por Simone Maia, diretora regional da empresa LHH para o Centro-Oeste, há, em Brasília, um perfil de mercado de trabalho diferenciado, marcados pela estabilidade própria do funcionalismo público federal, enquanto o restante do país é fortemente influenciado pelo que acontece no segmento do agronegócio.

Tendências de mercado

Segundo Kotler (2000), uma tendência é uma direção ou uma sequência de eventos que tem determinado impulso e direção. Estas, por sua vez, se desenvolvem a partir da necessidade de inovação de uma sociedade e se refletem por meio de sinais em contextos sociais, culturais, econômicos e muitos outros. Por essa razão, ao ser percebida, é possível antecipar e se adaptar ao comportamento que o seu consumidor virá a adotar futuramente. “Historicamente, as novas tendências surgem da necessidade de adaptação às novas tecnologias, crises, guerras, epidemias e políticas governamentais”, explica o economista Renan Silva.

Como detalha o especialista, são três os pilares que ditam o rumo de uma tendência de mercado, meio ambiente, social e governança corporativa. “Por exemplo, no campo social, a criação da internet possibilitou uma frente de trabalho importante, como a da segurança da informação, da engenharia de software, do e-commerce, marketing digital etc. Quanto aos eventos econômicos, as crises de 2015 e 2016 e a da Covid-19 em 2020 e 2021, trouxeram mudanças essenciais, as quais levaram a um aumento expressivo dos trabalhadores autônomos. No caso do meio-ambiente, a nova frente de trabalho especializado será o alinhamento das empresas às práticas do ESG – Environmental Social Governance”, esclareceu.

Por isso, ao criar projeções para o futuro no país, Simone avalia que os demais estados, diferentemente do DF, terão sua força de trabalho impactada pelas mudanças que estão ocorrendo no agronegócio no mundo e no Brasil. “A expectativa anunciada de que há risco de existir escassez de alimentos no mundo tensiona o mercado brasileiro para que haja aumento de produção e suprimento nacional e global’, desenvolve em seu texto. Logo, as empresas do ramo apresentarão novas oportunidades de emprego para os habitantes do Centro-Oeste, seja na agricultura ou na indústria pecuária. “Com o atingimento constante de recordes históricos de produtividade, o agronegócio apresenta oportunidades tanto para os profissionais de base quanto para profissionais de tecnologia aplicada à produção agropecuária”, salienta em seu texto.

Antever tendências, desta forma, contribui para a criação de estratégias de marketing mais eficientes, visto que contribui para pontos essenciais de um negócio, como enxergar possibilidades de mudança, estar um passo à frente da concorrência e estar preparado para atender as necessidades e desejos dos clientes, por exemplo. “Nesse contexto de ‘não-emprego’, o espírito empreendedor é essencial, ou seja, estar aberto a remuneração fixa aliada a participação no negócio”, enfatiza Renan Silva. “Outra condição sine qua non é manter-se atualizado, buscando aprendizado contínuo e treinamento especializado”, recomenda o economista, destacando uma frase de Delfim Neto: “Quem correr vai ficar parado e quem estiver parado será atropelado”.

Por essa razão, Simone Maia enfatiza a importância de os profissionais que buscam por uma colocação profissional permanecerem abertos não apenas a empregos “de carteira assinada”, mas também aqueles que ofereçam vínculos diversos, “tais como contratos temporários, contratos de terceirização e, a depender da atividade, oportunidades de consultoria e prestação de serviço”, escreve a diretora. Como ela acrescenta, nestes tempos de instabilidade e recuperação econômica, faz-se necessário estar atento a outras modalidades legais que possam ser igual fonte de renda e satisfação profissional.