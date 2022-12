Alcolumbre restringe acesso à CCJ durante análise da PEC da Transição

Alcolumbre pretende evitar que o excesso de pessoas no plenário cause tumulto, conversas e atrapalhe a tramitação da proposta

Juliana Braga

Brasília, DF

O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). restringiu o acesso ao plenário do colegiado durante a tramitação da PEC da Transição.

Só podem entrar no espaço os senadores e seus assessores. Jornalistas e visitantes estão sendo barrados na porta.

Alcolumbre pretende evitar que o excesso de pessoas no plenário cause tumulto, conversas e atrapalhe a tramitação da proposta. Há pressa em aprovar o texto e a expectativa é que ele seja analisado no plenário do Senado ainda esta semana para ser analisado pela Câmara já na semana que vem.

O relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), mesclou diferentes propostas em seu relatório, apresentado nesta terça-feira (6). O texto está em discussão na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

O texto apresentado pelo relator propõe que o teto seja elevado para a maior parte das novas despesas. Na engenheira sugerida, os R$ 175 bilhões voltados a gastos de caráter social ficam sob o teto, enquanto um valor menor, de R$ 23 bilhões direcionados a investimentos, ficam fora do teto. A mudança vale por dois anos.