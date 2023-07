Alckmin cita dia histórico com reativação do CNDI e possível votação da reforma tributária

“É uma boa sinergia: no dia em que é instalado o CNDI é o dia que se deve votar a reforma tributária”, disse Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, fez um aceno à votação da reforma tributária no Congresso, que deve ocorrer a partir das 18h desta quinta-feira, 6, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O vice-presidente ressaltou que a matéria será fundamental para a economia brasileira. As declarações foram dadas na reunião que marca a reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), no Palácio do Planalto.

“É uma boa sinergia: no dia em que é instalado o CNDI é o dia que se deve votar a reforma tributária”, disse Alckmin, cumprimentando os ministros envolvidos na discussão. “No dia em que se instala o Conselho, há a possibilidade de termos um dia histórico, que é a aprovação da reforma tributária que vai ser fundamental para a economia brasileira.”

Após sete anos paralisado, o CNDI retoma suas atividades sob forte pressão da indústria brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou Alckmin no comando do ministério que atende ao setor, assumiu o governo com a promessa de recuperar as bases industriais do País, num cenário de reclamação de falta de investimentos, de carência de estímulos à inovação e de concorrência desleal em relação a produtos que chegam do exterior.

Estadão Conteúdo