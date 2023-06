Agricultura: exportações do agronegócio em maio atingem novo recorde

A expectativa do ministério é de que em 2023 o Brasil se torne o maior exportador de farelo de soja do mundo

As exportações do agronegócio brasileiro em maio somaram US$ 16,78 bilhões, 11,2% mais que em igual mês de 2022 e um novo recorde. “Nunca as exportações ultrapassaram US$ 16 bilhões em um único mês, considerando-se toda a série histórica iniciada em 1997”, destacou o Ministério da Agricultura em nota.

“Com o recorde, a participação do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou 50,8%.” Em soja grão, as vendas totalizaram US$ 8,13 bilhões, resultado também recorde para o mês. As vendas externas de farelo de soja foram destaque, com US$ 1,43 bilhão (+32,0%).

No acumulado do ano, janeiro a maio, as exportações do agro somaram US$ 67,3 bilhões, crescimento de 5,8% na comparação com o mesmo período em 2022. “Entre os destaques que mais contribuíram para o desempenho favorável estão os recordes em soja em grão, farelo de soja, frango e carne suína em valor e quantidade; recorde de milho e açúcar em valor; celulose e óleo de soja, recordes em quantidade”, disse a pasta.

A expectativa do ministério é de que em 2023 o Brasil se torne o maior exportador de farelo de soja do mundo. Em maio, “o produto registrou recorde em valor (US$ 4,76 bilhões) e quantum (8,84 milhões de toneladas)”.

Estadão Conteúdo