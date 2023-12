Acompanhe a cotação do dólar nesta quarta-feira (6)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dólar abriu o dia com uma leve queda nesta quarta-feira (6), com investidores aguardando dados de emprego dos Estados Unidos que podem direcionar as expectativas em relação à política monetária do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA).

Às 9h10, a moeda caía 0,09%, cotada a R$ 4,9210 para venda. Na terça-feira (5), o dólar começou o dia subindo, mas passou a cair e fechou em queda de 0,45%, cotada a R$ 4,925.

Após uma sessão instável, a Bolsa brasileira terminou a terça-feira com leve oscilação positiva de 0,07%, aos 126.903 pontos, ganhando força após a divulgação de dados melhores que o esperado sobre o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no terceiro trimestre, mas pressionada pela queda das commodities.

O PIB do Brasil cresceu 0,1% no período, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), numa desaceleração em relação aos três meses anteriores. O dado, porém, ficou acima da projeção de queda de 0,3% feita por analistas consultados pela agência Bloomberg.

Além disso, o consumo das famílias cresceu 1,1% e mostrou resiliência, o que impulsionou ações do setor de varejo. GPA, Magazine Luiza, Grupo Soma e Arezzo estavam entre as maiores altas da sessão, com avanços de 15,84%, 7,00% e 3,91%, respectivamente.

“O resultado veio mais uma vez acima do esperado, com queda menor da agropecuária e resiliência dos serviços. Os serviços e o consumo das famílias seguem em seus picos históricos e representam um importante suporte para o crescimento da economia”, afirma João Savignon, chefe de pesquisa de macroeconomia da Kínitro Capital.