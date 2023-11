4 opções de investimentos para quem está começando a investir

Ter uma aposentadoria tranquila e sem muitas preocupações é um dos principais desejos no momento de fazer um planejamento financeiro, porém esse não é o único desejo, além disso, temos, sonhos e necessidades que precisam ser realizados em um período menor de tempo, como viajar, estudar e adquirir bens e serviços.

Sendo assim, é importante saber quais são os melhores investimentos de curto e longo prazo. Os investimentos de curto prazo são aqueles que geram lucros – e podem ser reembolsados ​​- durante um período médio de um a três anos, conhecidos como um investimento conservador, criando o menor risco possível para os investidores.

Dessa forma, para quem está iniciando sua jornada de investimentos, é o tipo de investimento mais adequado, assim como ir em busca de informações, orientações de profissionais que muitas corretoras de investimentos como a AvaTrade é uma das opções que podem auxiliar a tomar melhores decisões sem correr grandes riscos.

Características de investimentos a curto prazo

Apesar do prazo de investimento ser reduzido, a característica principal da maioria das aplicações a curto prazo disponíveis no mercado é conhecida como liquidez, que é capaz de transformar um instrumento financeiro em dinheiro.

Os investidores podem resgatar quando precisar com pouca ou nenhuma perda. Por outro lado, muitas vezes isso representa menor rentabilidade. Outro ponto que afeta a rentabilidade dos investimentos com prazos curtos é a previsibilidade e a volatilidade baixa.

Por que investir a curto prazo?

Mesmo os investidores que têm planos de investimentos a longo prazo com metas e estratégias claramente definidos não devem deixar as aplicações a curto prazo de lado., sendo uma opção para movimentar e aumentar os rendimentos da carteira.

O primeiro motivo é aumentar a segurança do seu investimento. Além de serem de baixo risco, os investimentos em renda fixa de curto prazo são muitas vezes cobertos por um FCG, uma modalidade que protege determinados investimentos até um limite de valor.

Os investimentos de curto prazo oferecem maior exposição porque a maioria exige quantias relativamente pequenas de dinheiro para começar. Isto permite que o dinheiro seja alocado em múltiplos investimentos, tornando a diversificação muito mais fácil. Ainda que a maioria dos investimentos de curto prazo sejam de baixo risco, nenhum investimento é 100% seguro, mesmo da renda fixa.

Evitar correr riscos muito elevados é o primeiro cuidado e o mais importante a se ter. Por exemplo, investir em ações, criptomoedas, ouro ou outros ativos da renda variável pode gerar retornos excelentes. No entanto, existe o cenário de uma perda significativa, o que pode afetar suas estratégias, pois poderá não ter tempo para recuperar as perdas.

As melhores opções para investir a curto prazo

Tesouro SELIC

São títulos emitidos pelo governo brasileiro para angariar recursos para que o estado continue funcionando, já que os impostos são insuficientes.

Para metas de curto prazo, investir nesses títulos é o mais indicado. Seu valor é atualizado diariamente pela taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. Os ganhos de investimento estão sujeitos ao IR no ato da aquisição. As taxas podem variar entre 22,5% para saques realizados em um período menor que seis meses a 15% para saques realizados em até dois anos.

Fundos de renda fixa

Ao investir dinheiro em um fundo de investimento, você está comprando cotas dele, o que reflete a sua participação no valor total. Por sua vez, este fundo é responsável pela aquisição de instrumentos financeiros para obter lucros.

Investimentos no tesouro RendA+

O Tesouro RendA+ é considerado um dos melhores investimentos da renda fixa para 2023. Da mesma forma que o Tesouro IPCA+, seus dividendos são ajustados à variante do IPCA, com amortização em parcelas mensais iguais, também ajustada por esse índice. A diferença entre esses dois investimentos é o prazo de vencimento de cada um, que no caso do Tesouro RendA+ é chamado de período de conversão, e o investidor recebe 240 vencimentos mensais por 20 anos, sempre no dia 15.

O mercado de investimentos é complexo e envolve riscos. É importante que os investidores compreendam seus objetivos, tolerância ao risco e façam pesquisas adequadas antes de entrar no mercado. A diversificação da carteira é uma estratégia comum para reduzir riscos e maximizar retornos.



Autor: Marcelo Berenstein. Link para o perfil dele: https://www.linkedin.com/in/marceloberenstein/