De olho no STF, Dino abraça candidatura de Gonet a PGR

A candidatura de Paulo Gonet a Procurador-Geral da República ganhou um novo aliado. Trata-se do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. De olho na próxima vaga no Supremo Tribunal Federal e do apoio de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Dino decidiu abraçar a candidatura de Gonet, afilhado dos ministros nessa indicação. O apetite de Dino pela vaga no Supremo está gerando desconforto no PT, na Casa Civil e em outras áreas do Governo.

Suboficial trans

Acaba de chegar ao cinema o drama da Suboficial Maria Luiza da Silva, que trabalhou na FAB desde 1998 e se assumiu mulher transgênero. Ex-cabo, é a 1ª militar trans das Forças Armadas. Uma Junta Médica a reformou compulsoriamente. Sem mais idade para voltar aos quartéis, ganhou o direito à progressão na carreira até a patente de Suboficial. Mora no imóvel funcional até o julgamento final do reconhecimento da patente pelo STJ. Dia 20 Maria Luiza completa 63 anos.

Pediram o céu

O Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda quer convencer o Governo a abrir mão de R$ 60 bilhões previstos pelo Imposto Seletivo, a ser criado na Reforma, que incidirá sobre venda de bebidas, cigarros, combustíveis, energia e comunicações. Pede a arrecadação para Estados e municípios. Ideia do relator, Aguinaldo Ribeiro.

Quem controla?

Não se fala em outro assunto nos gabinetes quando a pauta é além-aprovação dos jogos de azar: a obrigação de agência reguladora. E, claro, o fatiamento para o controle. A certeza da volta da atividade dos cassinos é tanta que grandes investidores estrangeiros têm aterrissado em capitais do Nordeste para comprar terrenos e lançar resorts.

BB desafinou

O TJ-RJ mandou o Banco do Brasil indenizar em R$ 15 mil o cantor Lulu Santos por débito de R$ 4,9 mil ao ter o cartão de crédito clonado. Ele só soube quando pediu cartão a outro banco e descobriu o nome no SPC.

Alerj independente

Em seu balanço sobre o 1º semestre, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, destacou que a Casa debateu matérias difíceis, com a base governista tendo maturidade para dialogar e buscar caminhos em sintonia com a oposição. O plenário se impôs com protagonismo diante de pautas que vieram do Governo estadual.