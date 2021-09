Contos eróticos ganham versão em podcast em novo projeto do Sexy Hot

Os episódios serão disponibilizados sempre às segundas-feiras e trarão narrações de contos eróticos baseados em filmes do Sexy Hot Produções

O canal Sexy Hot anuncia seu primeiro podcast na busca de uma maior aproximação com seus consumidores. Intitulado “Só Para Maiores”, o novo projeto chega nas principais plataformas de áudio na próxima segunda-feira (6), em comemoração ao Dia do Sexo.

O novo formato de conteúdo adulto será lançado às 10h, em streamings como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. O primeiro episódio irá contar a história do filme “Cloneboy”, baseado no argumento vencedor do Sexy Hot Produções por Universitários 2020.

Os episódios serão disponibilizados sempre às segundas-feiras e trarão narrações de contos eróticos baseados em filmes do Sexy Hot Produções. Em nota, a marca garante proporcionar “prazer em forma de áudio, para inspirar e aguçar os sentidos até onde a imaginação permitir”.

Recentemente, o canal estreou a série documental “Camarim” para mostrar o lado pessoal de atores e atrizes, estrelas da marca. O projeto tem seis episódios e irá ao ar sempre às terças-feiras, a meia-noite, na televisão e no site do canal.

A ideia da série é se aproximar do consumidor e naturalizar o sexo. Para isso, os artistas irão falar sobre curiosidades de suas vidas pessoais e montar um bate-papo jamais visto. A iniciativa visa “abrir as portas do camarim” para que atores e atrizes respondam diversas perguntas e esclareçam curiosidades sobre a vida pessoal deles, fora do set de filmagem.

Os temas vão desde comida predileta até o lugar mais diferente que já fizeram sexo. Apesar de envolver assuntos sexuais, o objetivo dos episódios é entender o lado humano dos atores, além dos personagens que interpretam. Os episódios contarão com a participação de Emme White, Lina Nakamura, Agatha Ludovino, Nego Catra, Matheus Castro e Thalia Sena.