”Super Secretária”: Conheça o curso online que promete treinar profissionais de saúde com encantamento Disney

Com uma metodologia exclusiva, o programa é voltado para transformar funcionárias, capazes de encantar pacientes e impulsionar os resultados das clínicas

A especialista em aumentar faturamentos de empresas e negócios, Luciana Barbosa, acaba de lançar o curso online “Super Secretária da Saúde”. Com uma metodologia exclusiva, o programa é voltado para transformar secretarias, recepcionistas, gestores e profissionais da saúde capazes de encantar pacientes e impulsionar os resultados das clínicas.

O programa Super Secretária da Saúde é dividido em dez temporadas que abrangem desde técnicas de atendimento para encantar os pacientes com o conceito Disney até a habilidade de captar e fidelizar pacientes por meio da comunicação. Além disso, as aulas contemplam o uso correto do WhatsApp, padronização de scripts de atendimento, técnicas de vendas, organização eficiente, resgate de pacientes e metas para uma agenda estratégica.

Luciana Barbosa é administradora, coach e hipnoterapeuta com mais de 15 anos de experiência em atendimento de excelência, jornada de encantamento e vendas, planejamento comercial e gestão de clínicas para alcance de metas. A especialista em atendimento ao cliente desenvolveu uma metodologia de transformação capaz de gerar real mudança na cultura organizacional e conscientização para gerar a excelência no atendimento e aumento no faturamento.

“O curso online “Super Secretária da Saúde” é ideal para gestores de clínicas e consultórios que desejam elevar o nível de atendimento e impulsionar seus resultados. A metodologia exclusiva é a garantia de uma transformação rápida e consistente na recepção da sua clínica”, explica a especialista.

Encantamento Disney

O curso contempla dez temporadas. A primeira vai preparar a secretária para entender e assumir o papel e responsabilidades dela na clínica, além de gerar visão de crescimento e motivá-la a passar por um processo de mudança. Nessa etapa, a especialista também vai entender o conceito Disney e a importância de cada paciente em sua clínica.

Já a última temporada vai esclarecer como a Super Secretária pode aprender a grande dificuldade de organizar as rotinas administrativas, definir prioridades, conciliar as rotinas com atendimentos e captação de clientes e principalmente desenvolver a constância nos processos.

Para mais informações de como contratar o curso e valores, basta acessar o site: https://cursosupersecretaria.com.br/