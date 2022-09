Schooltilha: Inscrições abertas para o curso de Oratória

O aluno irá aprender sobre o conceito de oratória, técnicas e como as emoções podem impactar na qualidade da comunicação

A Schooltilha, espaço recém-lançado pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB) e que se propõe a oferecer experiências de aprendizagem que abrangem assuntos fora do convencional, está com inscrições abertas para o curso de Oratória, oferecido de forma 100% presencial. Marcado para os dias 13, 15, 20 e 21 de setembro, o curso terá duração de 12 horas com conteúdo teóricos e atividade prática, sendo a turma limitada a 13 pessoas.

Nesse curso introdutório em comunicação, o participante irá aprender o conceito e técnicas de oratória e entender como as emoções podem impactar na qualidade da comunicação em público. A jornada de aprendizagem visa identificar e reconhecer os pontos fracos e tentar corrigi-los através de técnicas atuais e eficazes.

O curso será ministrado pela cantora e preparadora vocal, Joana Duah. Ela é graduada na New School University de Nova Iorque em Arts e Performance, especialista em Canção Popular, Produção e Performance pela Faculdade Santa Marcelina (FASM), de São Paulo, e mestre em Música, na linha de Música, Cultura e Sociedade pela Unicamp (SP).

Sobre a Schooltilha

Com uma proposta inédita, a Schooltilha engloba temáticas desde a interpretação de tendências e sinais de futuro a como se inspirar na natureza para criar soluções para os problemas do dia a dia. A programação considera uma imersão em conteúdos relevantes para a jornada do futuro profissional ou de quem pretende renovar seu conhecimento e universo de atuação. Os temas exploram discussões contemporâneas e atuais, distribuídas nos seguintes pilares: Business, Essentials (soft skills), Technology, e Art.

Serviço:

Data: 13, 15, 20 e 21/09

Horário: 14:30h às 17:30h

Carga horária: 12h

Valor: R$ 1.020

Inscrições: https://schooltilha.com/curso/oratoria

Cronograma de cursos: https://schooltilha.com/#cursos