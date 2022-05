Sai lista de aprovados para concurso do IBGE com 206 mil vagas

Agora, os aprovados serão convocados pelo instituto para fase de treinamento, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 de julho

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (20) a lista de aprovados nos concursos para o Censo Demográfico 2022. Os candidatos às mais de 206 mil vagas de recenseador e agente censitário podem consultar o resultado no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), que organiza a seleção.

Confira os aprovados para as vagas de recenseador no Censo 2022. Confira os aprovados para as vagas de agente censitário no Censo 2022.

Agora, os aprovados serão convocados pelo instituto para fase de treinamento, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 de julho para os recenseadores, que atuam diretamente na coleta de informações, e de 6 a 15 de junho para os agentes censitários, que gerenciam os postos e orientam os recenseadores. Os demais candidatos serão mantidos em lista de espera e podem ser convocados posteriormente.

Neste ano, mais de 621 mil pessoas concorreram às 206.891 vagas temporárias no Censo, sendo 23.870 para agentes censitários e 183.021 para recenseadores. As vagas são distribuídas em 5.297 municípios do país.

O Censo será realizado a partir de 1° de agosto com estimativa de visitar 215 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios do país, em todos os 5.570 municípios.

CARACTERÍSTICAS DAS VAGAS

Para os recenseadores, a estimativa de duração de contratos é de até três meses, com possibilidade de prorrogação. Para os agentes censitários, o prazo previsto é de cinco meses, e também há chance de prorrogação.

Os recenseadores precisam de ensino fundamental completo e vão atuar diretamente na coleta de informações do Censo em mais de 70 milhões de domicílios espalhados pelo Brasil, afirma o IBGE.

Os salários dos recenseadores serão variáveis, de acordo com a produção (quanto mais entrevistas fizer, mais recebe). É possível simular a remuneração no site do Censo 2022. A carga horária semanal é indicada em 25 horas de trabalho.

Já as vagas de agente censitário exigem ensino médio e são divididas entre ACM (agente censitário municipal) e ACS (agente censitário supervisor). Os salários são de R$ 2.100 e R$ 1.700, respectivamente.

Com remuneração maior, o ACM gerencia o trabalho dos postos de coleta de informações do Censo.

Enquanto isso, o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução das atividades de campo.

Como as vagas de agente censitário tiveram inscrição única, os postos de ACM serão oferecidos aos candidatos com melhor classificação no concurso. Os demais aprovados terão direito aos cargos de ACS, seguindo a ordem de desempenho na seleção.