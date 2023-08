Rede D’Or lança seu Programa Trainee 2024

As inscrições, abertas a candidatos que concluíram a graduação entre 2019 2023, começam em 14 de agosto e vão até 24 de setembro

A Rede D’Or, maior rede privada de saúde da América Latina, acaba de lançar o seu Programa Trainee 2024, uma iniciativa concebida para atrair e desenvolver jovens talentos promissores em todo o território nacional. Trata-se da terceira edição do programa, que, em 2022, contou com nove mil inscritos.

Ao longo do programa, que vai de janeiro a setembro de 2024, os trainees terão a oportunidade de aprender com os melhores profissionais da área, colaborar em projetos desafiadores e se envolver com o dia a dia da gestão hospitalar.

O programa de trainee da Rede D’Or destaca-se por sua abordagem inovadora de desenvolvimento profissional. Os aprovados – são 15 vagas ao total – vão participar de um job rotation imersivo no negócio, permitindo-lhes adquirir uma visão abrangente do setor da saúde e desenvolver habilidades multidisciplinares.

Os participantes terão acesso a uma trilha de desenvolvimento de líderes especialmente desenhada para o programa, oferecendo-lhes as ferramentas e conhecimentos necessários para se tornarem líderes de destaque na área.

O programa oferece acesso à Academia Rede D’Or, a universidade corporativa da empresa, proporcionando oportunidades de aprendizagem contínua e aprimoramento profissional.

Os trainees serão orientados e vão receber uma mentoria interna de líderes experientes da empresa, que os guiarão ao longo do programa, garantindo uma experiência enriquecedora e relevante para suas futuras carreiras.

Ao final de programa de 2022, todos os 15 trainees foram contratados, demonstrando a grande possibilidade de efetivação ao término do treinamento.

“Apostamos na força de um programa que reúne pessoas com diversidade de experiências e ideias, paixão por inovar e vontade de fazer a diferença. E que, acima de tudo, se identifiquem com o nosso propósito de entregar saúde de qualidade a cada vez mais pessoas, em todo o país”, afirma Rodrigo Pacca, diretor executivo de recursos humanos da companhia. “O Programa Trainee Rede D’Or tem o objetivo de identificar jovens talentos e potencializar suas habilidades por meio de uma experiência imersiva no negócio, preparando nossos futuros líderes a partir das práticas do dia a dia, de modo que estejam prontos para assumir novos desafios e para colaborar com o desenvolvimento dessa empresa, que não para de crescer.”

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do Programa de Trainee 2024 da Rede D’Or podem se inscrever por aqui, onde encontrarão mais informações sobre o processo seletivo e os requisitos necessários.

As inscrições estarão abertas a partir de 14 de agosto e vão até 24 de setembro.

As etapas de seleção estão previstas para ocorrer até novembro, com a aprovação final e o processo admissional agendados para dezembro de 2023. As atividades do programa terão início em janeiro do próximo ano, proporcionando uma jornada de nove meses repleta de aprendizado e crescimento profissional.

Características do Programa

O programa visa recrutar 15 trainees que demonstrem talento, dedicação e paixão pela área da saúde. É essencial que os candidatos tenham mobilidade para viajar ao longo do programa e estejam dispostos a se mudar de estado, caso necessário, ao final do período de nove meses.

Os selecionados para o programa são contratados em regime CLT e recebem um salário mensal bastante competitivo com o mercado. Além de um pacote de benefícios, incluindo plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, Total Pass, descontos em instituições de ensino e idiomas, acesso à Academia Rede D’Or (universidade corporativa), clube de vantagens (com descontos em diversos serviços e produtos de parceiros), auxílio viagem e auxílio transferência.

O Trainee 2024 aceita candidatos que concluíram a graduação entre agosto de 2019 e dezembro de 2023. Todos os cursos de graduação serão aceitos, sendo da área da saúde ou não.

Para mais informações sobre o programa e a Rede D’Or, os candidatos podem acompanhar as redes sociais da empresa e acessar o site exclusivo com todas as informações sobre o programa.