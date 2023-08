Primeira edição da Expo Favela Brasília está com inscrições abertas

Com premiação de 15 mil reais e viagens para África do Sul e São Paulo, a maior feira de empreendedorismo do 4º setor chega ao DF em setembro

Nos dias 1, 2 e 3 de setembro, o Sesi Lab será palco da Expo Favela Brasília. O evento, que teve sua primeira edição em abril de 2022, na cidade de São Paulo, vem percorrendo as principais capitais de todo o Brasil e agora promete aquecer e impulsionar o empreendedorismo das quebradas do Quadrado. Realizado pela Favela Holding, Projeto S.A e CUFA DF, a feira de negócios irá reunir 60 expositores em uma programação que contará também com música, arte e gastronomia.

Os empreendedores interessados em participar desta edição do projeto podem realizar as inscrições por meio da página http://df.expofavela.com.br. Aqueles que tiverem os seus negócios selecionados para a Expo Favela Brasília receberão mentorias para o aperfeiçoamento e futura apresentação nos dias do evento.

O grande vencedor recebe o prêmio no valor de 15 mil reais e uma viagem para concorrer na edição nacional da Expo Favela. Além da premiação em dinheiro, uma parceria com o Instituto Jovem Exportador, irá oferecer para outros três selecionados uma viagem para a África do Sul, para participar do SA Innovation Summit (SAIS), maior evento de inovação do país africano que acontece em setembro. Aqueles (as) que forem contemplados terão a oportunidade única de integrar a Missão África do Sul. Nessa missão, 40 startups de todo Brasil formarão a comitiva Brasil-África para participar do evento e terão, ainda, uma agenda de negócios repleta de oportunidades.

E para fechar a lista de motivos para se inscrever, os dez primeiros negócios classificados estarão automaticamente inscritos na edição final da Expo, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em São Paulo. Hospedagens e passagens aéreas fazem parte da premiação.

Sobre a Expo

Idealizada por Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa), a Expo Favela é uma feira de negócios cujos expositores são empreendedores e startups da favela. O objetivo é dar visibilidade para iniciativas e, assim, promover um palco para o encontro com investidores que possam acelerar empreendimentos e gerar negócios a partir de oportunidades que nascem no evento. Mais do que uma feira, a Expo Favela oferece palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, shows, além de iniciativas criadas por moradores das quebradas.

Serviço – Expo Favela DF

1 de setembro – 18h às 21h: Coquetel de lançamento.

2 e 3 de setembro – 14h às 21h: programação aberta ao público.

Local: SESI Lab, Museu Interativo, em Brasília.

Rede: https://www.instagram.com/expofavelabrasilia/

Mais informações no site: http://df.expofavela.com.br/