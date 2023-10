Novas possibilidades: formação profissional e preparação para concursos públicos ao mesmo tempo

UniProcessus abre cursos no campus da Asa Sul oferecendo a dupla diplomação e a preparação para concursos públicos

Pensando nas inúmeras oportunidades de concursos anunciadas pelos governos nos últimos meses e na criação do Concurso Nacional Unificado, que ampliou as chances para quem quer ser servidor público, a partir do primeiro semestre de 2024, o campus da Asa Sul do Centro Universitário UniProcessus passa a ofertar todos os cursos tecnólogos e bacharelados nas quatro grandes áreas de graduação da universidade: Jurídica, Finanças, Gestão e Tecnologia.

O UniProcessus já trabalha com uma matriz curricular que, em todos os cursos, prepara os profissionais para o mercado de trabalho e também para concursos públicos.

Na Asa Sul, até então, estudavam somente os alunos matriculados nos cursos da área Jurídica, sendo eles o curso de Direito e Serviços Jurídicos e Cartoriais. Contudo, em 2024, os cursos de Administração, Administração Pública, Secretariado, Ciências Contábeis, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação também entram para as opções disponíveis do campus.

Com a atualização, os alunos e novos ingressantes têm a opção de estudar e se preparar em Águas Claras ou na Asa Sul. De acordo com o vice-reitor da universidade, professor Gustavo Javier, a decisão foi tomada a partir da alta demanda dos alunos e do interesse pela dupla diplomação. “O modelo de dupla diplomação que nós temos no UniProcessus é uma proposta que está sendo bem recebida e ainda não existe nas instituições da Asa Sul”.

A Universidade trabalha com certificações a cada semestre e com a unificação de matrizes curriculares, possibilitando que o aluno acelere sua carreira e se prepare para concursos públicos simultaneamente, ingressando no mercado de trabalho mais cedo.

Os alunos podem ingressar com a nota do ENEM, como segunda graduação, transferências, ou se inscrevendo no vestibular pelo link: vestibular.processus.edu.br/

Sobre a dupla diplomação do UniProcessus

Os cursos de graduação com duração entre quatro e cinco anos, possuem na base acadêmica as mesmas disciplinas dos cursos tecnólogos, de dois anos. Dessa forma, o universitário tem acesso a um diploma de graduação já na metade da formação, pois já terá cumprido todas as matérias do curso mais curto.

Por exemplo, um estudante de Administração Pública, que tem duração de quatro anos, terá acesso ao diploma de Gestão Pública ao concluir o segundo ano de estudos.