Boa notícia para quem está atrás de uma oportunidade de emprego. A empresa JBS comunicou, nesta terça-feira (20), que vai abrir 3.500 vagas de trabalho em 13 Estados e no Distrito Federal.

As vagas serão para trabalhar como operador de produção e outras funções na Seara.

A JBS informou que os interessados devem ter ensino médio completo e as inscrições podem ser feitas pelo site da empresa. (Clique aqui para se inscrever)

As vagas estão distribuídas em:

Santa Catarina (884);

São Paulo (791);

Rio Grande do Sul (690);

Paraná (441);

Mato Grosso do Sul (333);

Minas Gerais (131);

Rio de Janeiro (89);

Bahia (78);

Pernambuco (62);

Distrito Federal (54);

Mato Grosso (30);

Ceará (9);

Rio Grande do Norte (3);

Amazonas (1).

Vale lembrar que a JBS ainda está com inscrições abertas para o Programa de Trainee para jovens, destinado a profissionais que se formaram em 2016 a dezembro de 2020 nos cursos de administração, ciências econômicas ou contábeis , engenharia e medicina veterinária.