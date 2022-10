Instituto Índigo realiza formação para novos líderes jovens do Brasil

Participam de 20 a 22 de outubro, em Brasília, jovens de todas regiões do país

Com a proposta de ser um laboratório de formação de novas lideranças políticas no País, está sendo realizado, em Brasília, a terceira edição do Jovem Índigo. O programa focado no desenvolvimento de pessoas interessadas em adquirir conhecimentos e habilidades para identificar e solucionar problemas de suas comunidades é realizado pelo Instituto Índigo, braço teórico e de formação política do União Brasil em parceria com a juventude do União Brasil, União Jovem. Esta terceira edição segue desta quinta-feira (20/10) até o sábado (22/10) com programações diversas que vão desde palestras e workshops a visitas ao Congresso Nacional e mentorias.

Segundo o presidente do Instituto Índigo, Mendonça Filho o Jovem Índigo reúne além dos jovens, especialistas em gestão e em políticas públicas. Possibilitar a interação entre jovens de diferentes regiões e o conhecimento de problemas diversos enfrentados por cada um deles. “A nossa missão é apoiar, estimular e fortalecer a liderança desses jovens de forma que eles se sintam capazes e motivados a participarem cada vez mais das decisões das suas comunidades, bairros, cidades e do País”, destacou Mendonça Filho.

Participantes da segunda edição do Jovem Índigo, o presidente Nacional da União Jovem, Lucas Moreno, disse na ocasião que o foco ser uma juventude que forme quadros políticos qualificados para ocupar espaços públicos. “Desse ambiente de diálogo, desse ambiente de construção, que a gente consiga levantar e formar nomes para ocupar cargos em 2024. Para que as prefeituras, as câmaras municipais, tenham oportunidade de ter jovens qualificados que saiam desse ambiente”, pontuou.

Ao todo são mais de 25 horas/aula de conteúdo durante os três dias de evento do Jovem índigo, que garante aos participantes certificação. Somente este ano, cerca de 100 jovens foram impactados com o programa do Instituto índigo em parceria com a União Jovem.