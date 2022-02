Jovem brasiliense é destaque no maior evento de negócios e economia do país

Brasília será destaque no maior evento de negócios e economia do país. O jovem empreendedor Gabriel Granjeiro (29) palestrará na CEO Conference Brasil 2022, o maior evento de negócios e economia do país.

Gabriel é sócio-fundador e CEO do Gran Cursos Online, uma das maiores EdTechs do Brasil, com mais de 450.000 alunos ativos, sendo o 2º site de educação mais acessado no país. O Gran foi eleito também uma das 100 maiores e mais promissoras EdTechs da América Latina, pela HolonIQ. Gabriel Granjeiro, que foi listado no Forbes Under 30 em dezembro de 2021, é o palestrante mais jovem da conferência.

Ao lado dele, palestrarão grandes nomes do mundo dos negócios, como Carlos Eduardo Guimarães (CEO do Banco PAN), Christian Flemming (sócio do BTG Pactual), Carlos Sequeira (sócio do BTG Pactual), Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS; João Del Valle, CEO e Cofundador do EBANX; Bruno Garfinkel, presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro; e Fabien Mendez, CEO e Cofundador da Loggi.

O evento online tem inscrições gratuitas e acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro. Gabriel participa do painel “Edtech: Educação no Brasil” nesta terça, 22, a partir das 16h, ao lado de Iona Szkurnik, fundadora e CEO da Education Journey, e Celso Kiperman, CEO da +A Educação. A mediação será de Maira Habimorad, CEO da Inteli.

SOBRE O GRAN CURSOS ONLINE: fundado em dezembro de 2012 por Gabriel Granjeiro, integrante da Forbes Under 30, e Rodrigo Calado, atende 450 mil alunos ativos, e mais de um milhão de estudantes já passaram em sua história, consolidando o Gran Cursos Online como uma das EdTechs mais inovadoras do país. Eleito entre as 100 mais promissoras da América Latina, pela HolonIQ, o Gran viu seu faturamento crescer 42% em 2021 em comparação ao ano anterior. Também em 2021, recebeu o primeiro aporte financeiro “private equity” do Fundo de Impacto Social do BTG Pactual. Com 18 estúdios de tevê, em Brasília/DF, e 50 home studios onde são gravadas as aulas, conta com 650 professores e 720 colaboradores em todas as regiões do país. O Gran Cursos Online também faz parte da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa voluntária de sustentabilidade corporativa da ONU.

Lançada em 2015, a Assinatura Ilimitada permite aos alunos ter acesso às 142 mil videoaulas e a mais de 33 mil livros digitais. Um banco de dados com mais de 1,7 milhão de questões auxilia os estudantes a consolidarem seus conhecimentos e agora contará com mais sete novidades para potencializar o estudo dos seus alunos.

