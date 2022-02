Editais incentivam pesquisadores em cursos e eventos acadêmicos

As propostas serão classificadas por ordem de apresentação

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou, nesta quinta-feira (24), dois dos editais mais aguardados pelos pesquisadores. Entre os incentivos dos editais estão as participações em eventos, cursos de rápida duração e as promoções de eventos acadêmicos. As iniciativas representam um investimento total de 3 milhões de reais e buscam estimular a troca de conhecimento entre o público das áreas de ciência, tecnologia e inovação.

“Estamos retomando os editais de participação e promoção de eventos, que foram prejudicados nos últimos dois anos em razão da pandemia, observadas as regras de saúde vigentes. Entendemos que a troca de informação é fundamental para o desenvolvimento dos pesquisadores e nesse sentido, assumimos o compromisso de incentivar essas práticas no Distrito Federal”, ressaltou o vice-presidente da FAPDF, Paulo Nicholas.

Os editais vinculados às temáticas foram renomeados esse ano e passaram a chamar FAParticipa DF e FAPDF Movimenta. O FAParticipa DF é o 7º edital publicado pela fundação esse ano e abre espaço para inscrição individual de pesquisadores doutores, mestres, estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O edital contempla a participação em eventos e em cursos de rápida duração de abrangência nacional e internacional. As quotas de apoio estão entre 8,5 a 16 mil reais, a depender da localidade do evento ou curso, que deve ser presencial. As quotas para eventos e cursos on-line estão 1 a 5 mil reais, que no caso contempla os custos com inscrições.

O FAPDF Movimenta, por sua vez, disponibiliza recursos por meio de instituições de ensino e pesquisa. É destinado aos profissionais e pesquisadores da área de ciência, tecnologia e inovação oriundos de instituições de ensino e pesquisa. A proposta do edital é apoiar a realização de eventos no contexto acadêmico com quotas que vão de 18 a 80 mil reais para as modalidades presenciais. Se o evento for on-line o valor máximo é de 15 mil reais. Os recursos podem ser utilizados para compra de passagem aérea, serviços de mídia impressa, locação de equipamento audiovisual entre outros itens listados na chamada pública.

Os editais são destinados ao público do Distrito Federal e contempla os residentes das cidades que fazem parte da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE). As devem ser submetidas para avaliação por meio do Sistema SIGFAP, a partir do próximo dia 07 de março.

Serviço:

Edital 07/2022 – FAParticipa DF

Prazo de submissão: 07/03 a 31/10/2022

Para onde enviar proposta: Sistema SIGFAP (http://sigfapdf.fap.df.gov.br/)

Onde acessar a íntegra do edital: https://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2022/

Edital 08/2022 – FAPDF Movimenta

Prazo de submissão: 07/03 a 31/10/2022

Para onde enviar proposta: Sistema SIGFAP (http://sigfapdf.fap.df.gov.br/)

Onde acessar a íntegra do edital: https://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2022/

