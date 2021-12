Editais do IBGE ofertam 208,7 mil vagas

Nos editais do IBGE há vagas para cargos que exigem a escolaridade de nível médio e fundamental. Veja as vagas disponíveis

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou quatro editais com a oferta de 208.703 vagas. As oportunidades são temporárias para o Censo 2022.

As seleções ofertam vagas para os cargos de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI), Coordenador Censitário de área (CCA), Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador (REC).

Em resumo, foram publicados quatro editais. Dois publicados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e os outros pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com exceção do cargo de recenseador, que exige nível fundamental, todos os outros exigem nível médio. A remuneração varia de R$ 1.700 a R$ 3.677,27.

Censo 2022: detalhamento dos editais IBGE

Confira a seguir o detalhamento de informações para cada cargo.

Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI

Total de vagas: 1.781 vagas

Escolaridade exigida: nível médio

Período para inscrição: 14 de dezembro a 10 de janeiro de 2021

Taxa de inscrição: R$ 44,00

Remuneração mensal: R$ 1.700,00

Data da prova: 20 de janeiro de 2022 (das 13h às 17h)

Tempo de contrato: 5 meses (com possibilidade de prorrogação)

Edital de ACAI 2021

Página de inscrições no site do IBFC

Coordenador Censitário de área (CCA)

Total de vagas: 31 vagas

Requisitos: nível médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo de categoria B.

Período para inscrição: 14 de dezembro a 10 de janeiro de 2021

Taxa de inscrição: R$ 66,00

Remuneração mensal: R$ 3.677,27

Data da prova: 20 de janeiro de 2022 (das 13h às 17h)

Tempo de contrato: 7 meses (com possibilidade de prorrogação)

Edital de CCA 2021

Página de inscrições no site da IBFC

Agente Censitário Supervisor (ACS)

Total de vagas: 18.420 vagas

Escolaridade exigida: nível médio

Período para inscrição: 15 a 29 de dezembro de 2021

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Data da prova: 27 de março de 2022 (das 14h30 às 18h)

Remuneração mensal: R$ 1.700,00

Tempo de contrato: 5 meses (com possibilidade de prorrogação)

Quadro de distribuição de vagas

Edital ACS 2021

Página de inscrições no site da FGV

Agente Censitário Municipal (ACM)

Total de vagas: 5.450 vagas

Escolaridade exigida: nível médio

Período para inscrição: 15 a 29 de dezembro de 2021

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Data da prova: 27 de março de 2022 (das 14h30 às 18h)

Remuneração mensal: R$ 2.100,00

Tempo de contrato: 5 meses (com possibilidade de prorrogação)

Quadro de distribuição de vagas

Edital ACS 2021

Página de inscrições no site da FGV

Recenseador

Total de vagas: 183.021 vagas

Escolaridade exigida: nível fundamental completo

Período para inscrição: 15 a 29 de dezembro de 2021

Taxa de inscrição: R$ 57,50

Data da prova: 27 de março de 2022 (das 9h às 12h)

Remuneração mensal: o valor é definido por produção

Tempo de contrato: 3 meses (com possibilidade de prorrogação)

Quadro de distribuição de vagas

Edital Recenseador 2021

Página de inscrições no site da FGV

IBGE iniciou a devolução da taxa do PSS cancelado

O Censo Demográfico de 2020 e 2021 foi cancelado. No dia 3 de dezembro, o Instituto divulgou o início do procedimento de devolução da taxa. As pessoas interessadas devem solicitar no site: www.ibge.com.br.

No primeiro momento, a devolução será por meio de depósito bancário em conta corrente, a conta não pode ser poupança, salário ou conjunta.

Caso o inscrito não queira receber por depósito bancário deverá aguardar até o dia 17 de janeiro de 2022, quando será liberado uma nova modalidade para devolução.

*Confira informações detalhadas no blog do TEC Concursos.