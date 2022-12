Dicas de estudo para o concurso da Receita Federal

Além do que é mais importante para todos os concursos, como revisão de questões, gerenciamento de tempo e estudo por material específico, o concurso da Receita Federal também possui especificidades

A Receita Federal lançou, no último dia 5, edital para o concurso do órgão, um dos mais esperados dos últimos meses. Os cargos são de nível superior, com salário para analista de R$ 11.684,39 e para auditor de R$ 21.029,09. A banca avaliadora é a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as provas objetiva e discursiva serão realizadas em 19 de março de 2023.

Os candidatos devem escolher um dos cargos para concorrer, já que as provas serão no mesmo dia e horário para ambas as funções. Conforme previsto no edital, as 669 vagas disponíveis vão ser distribuídas nas unidades do órgão, de acordo com o quadro de lotações a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Além do que é mais importante para todos os concursos, como revisão de questões, gerenciamento de tempo e estudo por material específico, o concurso da Receita Federal também possui especificidades. O professor Fábio Dáquilla, do IMP Concursos, e coordenador do curso para o concurso, dá dicas específicas para quem quer iniciar os estudos: