Cursos gratuitos para jovens e adultos

CARLIANE GOMES

[email protected]

O projeto High Tech Course está com vagas abertas para oficinas gratuitas de capacitação profissional em tecnologia, voltadas a jovens e adultos a partir dos 14 anos no Distrito Federal. Em sua primeira edição, o projeto oferecerá 24 cursos nas áreas de informática básica, edição de imagem, programação, marketing digital, design gráfico, criação de sites e produção de podcasts sobre inovação tecnológica. Destinada a pessoas que desejam melhorar sua capacitação profissional, a iniciativa será realizada em formato híbrido, com encontros presenciais e atividades online. As oficinas têm duração de uma semana cada e totalizam 10 horas de aulas híbridas, com encontros online de segunda a quinta-feira. A participação nessas atividades já garante ao aluno o certificado de conclusão. Às sextas-feiras têm a opção de comparecer presencialmente a uma aula dinâmica realizada no shopping Conjunto Nacional, em Brasília. Essa etapa presencial é opcional e voltada especialmente para quem reside na capital. O objetivo é promover a inclusão digital e ampliar as oportunidades de formação profissional por meio do ensino de tecnologia, design e empreendedorismo.

“O projeto é uma resposta à carência de oportunidades em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como Ceilândia, Samambaia, Estrutural e outras. A iniciativa busca reduzir desigualdades sociais e educacionais, oferecendo capacitação de qualidade e estimulando a empregabilidade e o empreendedorismo”, afirmou Thaís Moraes, representante do projeto. Dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) apontam que mais de 33 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades de acesso a ferramentas digitais, o que compromete a inserção no mercado de trabalho. De acordo com Thaís, a High Tech Course atua diretamente nesse contexto, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao Plano Plurianual 2024-2027 do Governo do Distrito Federal. “As aulas serão ministradas por profissionais experientes e atuantes no mercado, com materiais didáticos gratuitos e certificação para os alunos que concluírem os cursos com aproveitamento mínimo de 80%, mas é necessário assistir as aulas e assinar a lista de presença de no mínimo 4 aulas”, explicou.

Os estudantes contaram com suporte a acessibilidade de intérpretes de Libras em todas as aulas e recursos de audiodescrição. Além disso, 30% das vagas serão reservadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência. O projeto é realizado pela Associação Jovens Antenados (AJA Brasil), com fomento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF. As inscrições seguem abertas conforme o cronograma das oficinas, que pode ser acessado no site oficial da organização.

Serviço

Inscrições: site oficial do projeto: www.hightechcourse.com.br