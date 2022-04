Curso gratuito para quem quer ser cuidador de idosos

Instituto Reciclando o Futuro abre 200 vagas em curso de qualificação gratuito para quem estiver interessado em trabalhar com esse público

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) divulgou estudo que mostrou um salto de cerca de 5 mil para quase 35 mil novos cuidadores de idosos no Brasil em 10 anos. O crescimento está diretamente ligado ao aumento na longevidade da população brasileira. Com o objetivo de capacitar mais pessoas para a atuação nesse mercado, o Instituto Reciclando o Futuro abre 200 vagas em curso de qualificação gratuito para quem estiver interessado em trabalhar com esse público.

Em parceria com o Instituto Adonai e a Med-Star Gestão de Estabelecimentos de Saúde, o curso tem duração de oito horas e ocorre durante quatro sábados, começando neste fim de semana (16). De acordo com o cronograma, os alunos vão aprender sobre sinais e sintomas das principais doenças da terceira idade e prevenção de quedas e ulceras de pressão, entre outros conteúdos.

“O mercado está em busca de profissionais nessa área. Porém, é preciso qualificação, pois trata-se de um público com particularidades que precisam ser levadas em consideração”, destaca a fundadora do Reciclando o Futuro, Renata D’Aguiar. “Esse curso é uma forma de preparar pessoas que estão fora do mercado de trabalho para buscarem por novas oportunidades de emprego”, complementa.

De acordo com Renata D’Aguiar, qualquer pessoa a partir de 18 anos pode participar, pois não são necessário requisitos prévios. No entanto, o foco principal são nas comunidades de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. “Buscamos sempre dar essa prioridade pois o Reciclando o Futuro tem histórico de atendimento a grupos de catadores e a mulheres vítimas de violência familiar”, ressalta.

Atualmente, o instituto está com turmas gratuitas em curso de línguas com vaga para duas mil mulheres. Antes disso, promoveu uma oficina de empreendedorismo também voltada ao público feminino.

Serviço

Curso de cuidador de idoso

Local: Instituto Adonai (Quadra QN 502, conjunto 13, lote 1 – Samambaia Sul)

Início: sábado (16 de abril)

Horário: a partir das 8h

Inscrições gratuitas (doação de 1kg de alimento não perecível): https://bityli.com/ibenF

Mais informações: (61) 98593-3373