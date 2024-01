Correios recebem taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado

POST PATROCINADO

O certame vai selecionar, de uma só vez, 6.640 servidores para lotação em 21 órgãos públicos federais

Começou hoje o período de inscrições para o Concurso nacional Unificado (CNU), que oferece 6.640 vagas para 21 órgãos públicos. E a taxa para participar do certame poderá ser paga até o dia 9 de fevereiro nas agências de Correios de todo o Brasil. A iniciativa está alinhada à missão da estatal de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios.

“Com essa ação, democratizamos o acesso da população brasileira ao concurso, já que estamos presente em todo Brasil com uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Os interessados em participar da seleção deverão se inscrever pela internet, no site do governo. A taxa de inscrição é de R$ 60 para os cargos de nível médio e R$ 90 para os de nível superior.

Depois de finalizar a inscrição, o candidato será direcionado para a parte do pagamento, onde poderá clicar em “Baixar o boleto”. Será realizado o download do boleto que permite o pagamento por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) nas agências de Correios.

O concurso

O Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal. Esse modelo unificado agiliza a contratação de servidores, reconstruindo a capacidade dos órgãos após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.

Os objetivos são promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas. São oferecidas 6.640 vagas de 21 órgãos públicos (confira aqui a lista de órgãos participantes e as vagas oferecidas).