Confira as dicas de pesquisadores da UCB para quem trabalha com Economia Criativa

E-book inclui orientações para as pessoas que atuam nos setores culturais e criativos da cidade. O material foi elaborado por grupo de pesquisadores do projeto Panorama da Economia Criativa no DF”, da Universidade Católica de Brasília (UCB)

Para ajudar o público que trabalha com cultura e criatividade no Distrito Federal, um grupo de pesquisa da Universidade Católica de Brasília (UCB) produziu um e-book com acesso gratuito, que conta com instruções que podem ser aplicadas no dia a dia. Feito por integrantes do mestrado profissional em Inovação, Comunicação e Economia Criativa da instituição, a finalidade do documento é fortalecer ainda mais o cenário criativo no DF. O download do documento pode ser feito no site www.panoramacriativodf.com.br

Entendendo a economia criativa como um conjunto de ações e atividades relacionadas à cultura, tecnologia e criatividade, que geram receita e impacto na economia, o e-book destaca que ela está relacionada à produção, distribuição e circulação de bens e serviços criativos. Em ascensão em todo o mundo, a economia criativa responde por 7% do PIB mundial e pode crescer entre 10% e 20% nos próximos anos, conforme projeções de 2019 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Mente aberta

Na prática, a criação e o desenvolvimento da própria imaginação criativa são passos importantes para alcançar êxito nos negócios, indicam os pesquisadores. Além disso, o estudo de temas burocráticos não pode ficar de fora do processo. Afinal, torna-se indispensável entender patentes, direitos autorais, marcas registradas e outras leis de propriedade intelectual que protegem ideias.

Foto: Divulgação

Ao longo da leitura do e-book, diversos pensadores e escritores são mencionados para o entendimento da economia criativa. São eles: Ana Carla Fonseca Reis, Celso Furtado, Charles Hampden-Turner, Austin Kleon, David Throsby e Lala Deheinzelin.

Outra orientação apresentada no e-book é a adequação às novas tecnologias com a intenção de garantir o futuro do negócio. Afinal de contas, a presença digital é uma alternativa estratégica que pode melhorar o relacionamento com os clientes. No contexto atual, a economia criativa pode ser encarada como uma saída para a crise financeira. Essas e outras dicas podem ser conferidas na íntegra no documento.

Panorama

A iniciativa do guia de dicas é do projeto “Panorama da Economia Criativa no Distrito Federal”, um projeto de pesquisa realizado pela Universidade Católica de Brasília, fomentado pela Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), da Câmara Legislativa e da Fecomércio. Com o intuito de investigar, identificar e analisar vocações e competências da Economia Criativa no Distrito Federal e suas regiões administrativas, o Panorama irá propor estratégias e planos de ações de curto, médio e longo prazo com vistas à promoção da mudança da matriz econômica da região.