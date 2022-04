Concursos públicos têm 29,2 mil vagas e salários de R$ 24,6 mil

O maior é o concurso da Fundação Saúde RJ, com 3.594 vagas. Já a maior remuneração fica com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas

Quem tem o sonho de um emprego estável e vislumbra a aprovação em um concurso público tem de se planejar. O caminho é sofrido e os chamados ‘concurseiros’ ficam horas sobre os livros se preparando para o momento das provas. Pelo Brasil, diversos editais somam 29.218 vagas e os salários vão até R$ 24,6 mil. O maior é o concurso da Fundação Saúde RJ, com 3.594 vagas. Já a maior remuneração fica com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, com R% 24, 6 mil. Nas oportunidades, estão incluídos todos os níveis de escolaridade. O portal Uol preparou uma lista com informações de todos os concursos abertos no país, para conferir, basta clicar aqui. Uma lista com as melhores oportunidades em salários e vagas também foi feita. Confira: PGE-AM (Procuradoria Geral do Estado do Amazonas) – Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 24.589,99 / Inscrições: até 12/4

PGDF (Procuradoria-Geral do Distrito Federal) – Vagas: 65 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.589,59 / Inscrições: até 3/5

PC-RR (Polícia Civil de Roraima) – Vagas: 175 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.369 até R$ 20.910 / Inscrições: de 13/4 até 12/6

Prefeitura de Cássia (MG) – Vagas: 130 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.520,11 até R$ 18.739,65 / Inscrições: de 11/5 até 10/6

Prefeitura de Ituporanga (SC) – Vagas: 220 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.313,70 até R$ 18.591,98 / Inscrições: até 4/5

Câmara de Jundiaí (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.487 / Inscrições: até 26/4

Prefeitura de Araguari (MG) – Vagas: 190 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 16.946,16 / Inscrições: até 28/4

MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) – Vagas: 65 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.674 até R$ 16 mil / Inscrições: até 17/4

Prefeitura de Caxias do Sul (RS) – Vagas: 26 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.506 até R$ 15.702 / Inscrições: até 10/4

Prefeitura de Mariana (MG) – Vagas: 93 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.125,96 até R$ 14.887,80 / Inscrições: de 9/5 até 10/6

PM-GO (Polícia Militar de Goiás) – Vagas: 1.670 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.353 até R$ 13.901 / Inscrições: de 29/4 até 6/6

Prefeitura de Tubarão (SC) – Vagas: 146 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 829 até R$ 13.461 / Inscrições: de 11/4 até 11/5

Câmara de Sorocaba (SP) – Vagas: 40 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.862,38 até R$ 13.097,79 / Inscrições: até 2/5

Secont-ES (Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo) – Vagas: 110 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12,8 mil / Inscrições: até 14/4

SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) – Vagas: 381 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.055 até R$ 12.654 / Inscrições: de 25/4 até 23/5

Prefeitura de Penápolis (SP) – Vagas: 9 / Escolaridade: fundamental, técnico e superior / Salário: de R$ 1.298,82 até R$ 12.550,81 / Inscrições: até 17/4

TJ-TO (Tribunal de Justiça de Tocantins) – Vagas: 63 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.312,99 até R$ 12.243,37 / Inscrições: até 2/5

Prefeitura de Jundiaí (SP) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 11.180 / Inscrições: até 9/5

Prefeitura de Socorro (SP) – Vagas: 71 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.346,04 até R$ 11.017,62 / Inscrições: até 18/4

Prefeitura de Córrego Novo (MG) – Vagas: 134 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.100 até R$ 11 mil / Inscrições: de 10/5 até 7/6

TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará) – Vagas: 357 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.795,28 até R$ 10.824,96 / Inscrições: até 6/5

PC-SP (Polícia Civil de São Paulo) – Vagas: 250 / Escolaridade: superior / Salário: a partir de R$ 10.382,48 / Inscrições: até 28/4

CAU-SP (Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo) – Vagas: 17 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.261,72 até R$ 10.302 / Inscrições: de 9/5 até 20/6

CRM-SC (Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina) – Vagas: 635 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.513,72 até R$ 10.098,72 / Inscrições: até 9/5

UFT (Universidade Federal do Tocantins) – Vagas: 19 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.688 até R$ 10.074 / Inscrições: até 18/4

Prefeitura de Nova Odessa (SP) – Vagas: 72 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.556 até R$ 9.980 / Inscrições: até 2/5

MP-SC (Ministério Público de Santa Catarina) – Vagas: 50 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 8.070,47 até R$ 9.876,80 / Inscrições: até 28/4

IFNMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais) – Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.472 até R$ 9.616 / Inscrições: até 22/4

IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará) – Vagas: 62 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.463 até R$ 9.600 / Inscrições: até 15/4

Casan-SC (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) – Vagas: 20 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.353,96 até R$ 9.532,86 / Inscrições: até 4/5

Prefeitura de Taquarituba (SP) – Vagas: 26 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300,89 até R$ 8.994,89 / Inscrições: até 14/4

Crefito-10 (Conselho Regional de Fisioterapia de Terapia Ocupacional da 10ª Região – Santa Catarina) – Vagas: 175 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.509,78 até R$ 8.759,16 / Inscrições: até 11/4

PC-SP (Polícia Civil de São Paulo) – Vagas: 189 / Escolaridade: superior / Salário: a partir de R$ 8.699,94 / Inscrições: até 28/4

Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) – Vagas: 360 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.300 / Inscrições: até 2/5

TJ-MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul) – Vagas: 250 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 8.108,22 / Inscrições: até 19/4

Prefeitura de Itupiranga (PA) – Vagas: 469 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 8.000 / Inscrições: de 12/4 até 13/5

Prefeitura de Arujá (SP) – Vagas: 83 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.478 até R$ 7.588 / Inscrições: até 10/5

Exército – Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.300 até R$ 7.500 / Inscrições: até 23/5

SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) – Vagas: 42 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.400 / Inscrições: até 29/4

Fundação Saúde RJ – Vagas: 3.594 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.451,10 até R$ 7.282,77 / Inscrições: de 11/4 até 10/5

Prefeitura de Contagem (MG) – Vagas: 839 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 7.272 / Inscrições: até 18/4

Prefeitura de Buriticupu (MA) – Vagas: 889 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.200 até R$ 7.000 / Inscrições: até 20/4

Câmara de Rio das Pedras (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.858,98 até R$ 6.902,86 / Inscrições: até 17/4

Prefeitura de Bom Conselho (PE) – Vagas: 370 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.200 até R$ 6.500 / Inscrições: até 24/4

Câmara de Dourados (MS) – Vagas: 263 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.666,08 até R$ 6.334,28 / Inscrições: até 10/4

Prefeitura de Tombos (MG) – Vagas: 58 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.265 até R$ 6.285,42 / Inscrições: até 22/4

Prefeitura de Pinhalzinho (SP) – Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.267 até R$ 6.140 / Inscrições: até 28/4

CRA-PR (Conselho Regional de Administração do Paraná) – Vagas: 260 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.675,15 até R$ 6.092,05 / Inscrições: até 5/5

Agevap-RJ (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) – Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.003 / Inscrições: até 18/5

Câmara de Praia Grande (SP) – Vagas: 26 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.966 até R$ 5.881 / Inscrições: até 5/5

Saae de Indaiatuba/SP (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) – Vagas: 26 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.690,65 até R$ 5.847,37 / Inscrições: até 8/5

Ufam (Universidade Federal do Amazonas) – Vagas: 51 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.236,31 até R$ 5.831,21 / Inscrições: até 12/4

UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) – Vagas: 118 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 5.831,21 / Inscrições: até 10/4

Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo) – Vagas: 35 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945,07 até R$ 5.831,21 / Inscrições: até 18/4

IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) – Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.130 até R$ 5.831 / Inscrições: até 12/4

SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) – Vagas: 278 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.001 até R$ 5.571 / Inscrições: de 12/4 até 27/4

Prefeitura de Fama (MG) – Vagas: 25 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.245,48 até R$ 5.526 / Inscrições: de 30/5 até 30/6

Polícia Penal do Distrito Federal – Vagas: 1.179 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.445 / Inscrições: até 11/4

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) – Vagas: 100 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.750 até R$ 5.400 / Inscrição: até 12/4

IPM de Ribeirão Preto (Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto/SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.257,15 / Inscrições: até 13/4

Câmara de Presidente Epitácio (SP) – Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.246,69 / Inscrições: até 11/4

Metrofor (Metrô de Fortaleza/CE) – Vagas: 826 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.679,30 até R$ 5.164,36 / Inscrições: até 19/4

Marinha – Vagas: 25 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.125,50 / Inscrição: até 27/4

Coren-AP (Conselho Regional de Enfermagem do Amapá) – Vagas: 340 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 5.100 / Inscrições: até 9/5

Prefeitura de Mundo Novo (GO) – Vagas: 134 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300 até R$ 5.000 / Inscrições: até 22/4

Câmara de Taboão da Serra (SP) – Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 1.452 até R$ 4.980 / Inscrições: até 2/5

Câmara de Bauru (SP) – Vagas: 8 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 3.047 até R$ 4.899 / Inscrições: até 12/4

IMA (Informática de Municípios Associados S.A.) de Campinas (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.447,11 até R$ 4.852,50 / Inscrições: até 22/5 / Mais informações aqui

Banese (Banco do Estado de Sergipe) – Vagas: 55 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.840 / Inscrições: até 14/4

MP-RN (Ministério Público do Rio Grande do Norte) – Vagas: 16 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.801,57 / Inscrições: até 15/4

PC-MG (Polícia Civil de Minas Gerais) – Vagas: 165 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.729,10 até R$ 4.679,27 / Inscrições: até 5/5

CPSMAR-CE (Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati) – Vagas: 101 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 4.671 / Inscrições: até 25/4

UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados/MS) – Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.638,66 / Inscrições: até 6/5

Prefeitura de Cunha (SP) – Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 4.633 / Inscrições: até 27/4

CRN-SC (Conselho Regional de Nutricionistas 10ª Região-SC) – Vagas: 3 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.094 até R$ 4.621 / Inscrições: até 27/4

Iesp (Instituto Esperança, em Bragança Paulista/SP) – Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.245 até R$ 4.590 / Inscrições: até 24/4

CRT 4 (Conselho Regional dos Técnicos Industriais 4ª região) – Vagas: 245 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.650 até R$ 4.510 / Inscrições: até 18/4

GCM-SP (Guarda Civil Metropolitana de São Paulo) – Vagas: 1.000 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 2.180 até R$ 4.500 / Inscrições: até 4/5

Prefeitura de Piracicaba (SP) – Vagas: 13 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.118 até R$ 4.186 / Inscrições: até 18/4

IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Vagas: 32 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945,06 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 10/4

IFTO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins) – Vagas: 31 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945,07 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 17/4

UFMA (Universidade Federal do Maranhão) – Vagas: 4 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 11/4

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) – Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446 até R$ 4.180 / Inscrições: até 28/4

Prefeitura de Salvador (BA) – Vagas: 92 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.924 / Inscrições: até 11/4

Prefeitura de Ouro Branco (MG) – Vagas: 386 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.867,76 / Inscrições: até 5/5

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) – Vagas: 250 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.803,27 / Inscrições: de 20/4 até 19/5

Bombeiros-ES (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo) – Vagas: 1.000 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.735 / Inscrições: até 9/5

Prefeitura de Goiânia (GO) – Vagas: 1.376 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.452,93 / Inscrições: até 29/4

Prefeitura de Barra do Garças (MT) – Vagas: 958 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.210 até R$ 3.074,88 / Inscrições: até 14/4

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – Vagas: 103 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.904,96 / Inscrições: até 24/4

UFJ (Universidade Federal de Jataí/GO) – Vagas: 3 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 2.904,96 / Inscrições: até 21/4

Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) – Vagas: 1.510 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.062,85 até R$ 2.499,82 / Inscrições: até 21/12

Marinha – Vagas: 686 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.398,30 até R$ 2.294,50 / Inscrições: até 10/4

Prefeitura de Nilópolis (RJ) – Vagas: 394 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.065 / Inscrições: até 11/4

Prefeitura de Juiz de Fora (MG) – Vagas: 630 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.443 até R$ 2.023 / Inscrições: até 18/4

SME de Recife/PE (Secretaria Municipal de Educação de Recife) – Vagas: 400 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.464 até R$ 1.850 / Inscrições: até 3/5

Prefeitura de Senador Canedo (GO) – Vagas: 704 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 1.217 até R$ 1.825 / Inscrições: até 10/4

Prefeitura de Linhares (ES) – Vagas: 328 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.100 até R$ 1.803,84 / Inscrições: até 12/4

Prefeitura de Jequié (BA) – Vagas: 281 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 1.595,73 / Inscrições: até 12/4

Prefeitura de Campo Grande (MS) – Vagas: 1.578 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.500 / Inscrições: até 12/4

Marinha – Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.398,30 / Inscrição: até 24/4