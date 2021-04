Concursos: Brasil tem mais de 80 inscrições abertas

No total, são mais de 4,3 mil vagas no país. Vale lembrar que os cargos são para todos os níveis de escolaridade

Nesta segunda-feira (5), mais de 83 concursos públicos estão com inscrições abertas no Brasil. No total, são mais de 4,3 mil vagas no país. Vale lembrar que os cargos são para todos os níveis de escolaridade.

O Ministério da Cidadania abriu um processo seletivo com 89 vagas. A contratação é por tempo determinado e o salário pode ir até R$ 8.300,00. Já o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça inicia as inscrições para seu concurso nesta terça-feira (6) com 107 vagas para profissionais de nível superior na área de engenharia e arquitetura. Os salários variam de R$ 6.242,41 a R$ 8.293,82.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) abre, na quarta-feira (7), as inscrições para 165 vagas. O salário varia até R$ 7.620,37 para pessoas com nível superior em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Prefeitura de Aparecida do Taboado (MS)

Inscrições: até 09/04/202130 vagas

Salários de até R$ 2.122,99

Cargos de nível médio e superior



Prefeitura de Cunha Porã (SC)

Inscrições: até 05/04/2021

2 vagas (professores de inglês)

Cargos de nível superior



Prefeitura de Formiga (MG)



Inscrições: 05/04/2021

6 vagas (enfermeiros)

Salários de até R$ 2.122,99

Cargos de nível superior



Prefeitura de Maquiné (RS)



Inscrições: até 09/04/2021

2 vagas (instalador hidráulico)

Salários de até R$ 2.292,97

Cargos de nível fundamental



Prefeitura de União do Oeste (SC)



Inscrições: 05/04/2021

4 vagas (professores)

Salários de até R$ 1.831,71

Cargos de nível superior



Hospital Ophir Loyola (HOL-Paraná)

Inscrições: até 07/04/2021

41 vagas

Salários de até R$ 1.858,41

Cargos de nível superior



Prefeitura de Mambaí (GO)

Inscrições: até 07/04/2021

52 vagas

Salários de até R$ 3.641,02

Cargos de nível fundamental, médio e superior



Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBM – TO)



Inscrições: até 12/04/2021

115 vagas

Salários de até R$ 4.805,62

Cargos de nível médio e superior



Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)

Inscrições: até 16/04/2021

11 vagas

Salários de até R$ 1.700,03

Cargos de nível médio e superior