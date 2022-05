Concurso do Exército abre 111 vagas no IME

Entre as vagas para graduação, 80 são para militares da ativa (destinadas a quem pretende seguir no Exército) e 12 da reserva

Foram divulgados, nesta quinta-feira (19), três editais para o concurso do Exército. Serão ofertadas 111 vagas no Instituto Militar de Engenharia), na cidade do Rio de Janeiro.

A seleção, que abre inscrições em 1º de junho, oferece 92 postos de nível médio para admissão aos cursos de graduação e 19 para engenheiros que já concluíram a faculdade.

Entre as vagas para graduação, 80 são para militares da ativa (destinadas a quem pretende seguir no Exército) e 12 da reserva (voltadas a quem não almeja permanecer na corporação).

Os critérios de faixa etária para quem pretende participar do concurso do Exército — tendo como data-limite 31 de dezembro de 2023 — preveem:

no máximo, 26 anos para engenheiros já graduados;

no mínimo, 16 anos para admissão aos cursos de graduação;

no máximo, 21 anos para admissão aos cursos de graduação (oficiais da reserva);

no máximo, 22 anos para admissão aos cursos de graduação (oficiais da ativa).

*Com informações do JC Concursos