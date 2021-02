Concurso da Polícia Civil do PR é suspenso horas antes da prova

É a segunda vez que o certame é suspenso, e ainda não há nova data para realização das provas

A prova do concurso público da Polícia Civil do Paraná, que estava marcada para este domingo (21), foi suspensa horas antes do início. O cancelamento, oficialmente divulgado às 5h42, ocorreu como medida de precaução à covid-19.

Em nota, o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná disse que faltou requisitos indispensáveis de segurança para a aplicação das provas em todos os locais previstos, “o que poderia colocar em risco a integridade das avaliações e o tratamento isonômico dos candidatos, bem como a saúde e a biossegurança de todos os envolvidos.”

Não há nova data para a realização da prova. É o segundo adiamento feito no concurso, que estava inicialmente previsto para ocorrer em junho de 2020. O concurso abriu 400 vagas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista, e mais de 100 mil candidatos se inscreveram para disputar os postos.

Com a suspensão em cima da hora, muitos participantes ficaram na bronca. “As pessoas saem de outros estados, gastam o que não tem, e simplesmente cancelam a prova de última hora, fazendo o povo de besta. Vergonha”, disse um concurseiro, pelas redes sociais.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, se manifestou classificando como “inaceitável”. “Não compactuamos com esse desrespeito. Nossa Policia Civil já cobrou os devidos esclarecimento dos fatos e os culpados serão responsabilizados.”