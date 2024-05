Concurso da Caixa tem gabarito divulgado

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Caixa Econômica Federal e a Fundação Cesgranrio divulgaram o gabarito do concurso do banco realizado nesse domingo (26) em todo o país, exceto o Rio Grande do Sul, que teve a prova adiada e ainda não há nova data definida.

Os candidatos a técnico bancário tiveram cinco modelos de prova diferentes, enquanto os postulantes a técnico bancário em tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho fizeram o mesmo teste.



Mais de 1,2 milhão se inscreveram para o processo seletivo e vão disputar 4.050 vagas nos cargos de técnico bancário, técnico bancário em tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

O exame teve questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos nas vagas de técnico bancário ainda fizeram uma redação, enquanto os concorrentes a médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho tiveram uma prova discursiva.

A convocação está marcada para começar a partir de agosto deste ano, mas pode ser alterada dependendo do dia em que for realizado o exame no Rio Grande do Sul. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.

CONCURSO ADIADO NO RIO GRANDE DO SUL

O concurso não foi realizado no Rio Grande do Sul nesse domingo, em virtude das enchentes que atingiram o estado desde o final de abril. Os candidatos farão a prova em uma nova data, que ainda não foi marcada pela organização.

O pedido de reembolso para quem desistiu de disputar o concurso foi encerrado no último domingo (19). No mesmo dia, também acabou o prazo para quem mora no estado e tinha interesse em alterar o local da prova para outro estado.