Concurso da Agepen com 1.179 vagas para agente penitenciário será realizado no primeiro semestre de 2022

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF), o edital deve ser publicado neste mês de novembro

Por: Gabriel de Sousa

Os concurseiros que desejam que o ano de 2022 seja o início da formação de uma carreira no setor público, já podem anotar em suas agendas as datas de previsão da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF). De acordo a pasta, o edital para o novo certame poderá sair neste mês de novembro, e as provas devem ser aplicadas entre fevereiro e março do ano que vem.

O concurso público da Agepen-DF foi autorizado para distribuir 1.179 vagas, com 400 destas oportunidades sendo disponibilizadas para a seleção imediata de novos funcionários. Para se candidatar a qualquer uma das funções, é necessário dispor de uma formação superior.

No Distrito Federal, os agentes penitenciários recebem um salário inicial de R$ 4.745,00, que podem chegar a até R$ 6.369,83. Os funcionários públicos podem ter adicionais nos seus vencimentos iniciais caso possuam cursos de especialização com mais de 360 horas e mestrados em seu currículo acadêmico.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE-DF) afirmou que o projeto básico do certame já está pronto, e as empresas que se interessam em constituir uma banca organizadora já estão encaminhando as suas propostas.

O professor do Direção Concursos, Rafael Valle, aconselha os candidatos a pegarem o edital do concurso anterior e utilizá-lo como base dos seus estudos. “Após a publicação do edital, praticamente 80% dos conteúdos devem acabar se repetindo, e outras disciplinas acabarão também entrando”, afirma.

Rafael recomenda que os concurseiros se preparem de forma “cíclica”, realizando um ciclo de estudos com conteúdos que julgam ser mais importantes. “Dessa forma, vira um estudo mais aprazível, e um estudo que não acaba te desgastando”, observa. Os três assuntos mais fundamentais, segundo o especialista, são: a língua portuguesa, os direitos humanos e a lei de execução penal. “Focando nessas três disciplinas, o aluno tem mais chance de obter uma boa pontuação, mas não se deve também desprezar outras”, orienta Valle.

Para ele, é recomendado que o candidato estude entre quatro a seis horas diárias, para que uma rotina seja estabelecida a longo prazo. O professor aposta que as novas provas realizadas pela Agepen-DF sejam difíceis como o do último certame.

Concursos do Detran-DF terão editais publicados ainda em 2021

Os editais dos processos seletivos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) que irão selecionar novos técnicos e analistas devem ser publicados até dezembro, de acordo com o diretor Zélio Maia. Já os documentos do concurso para novos agentes de trânsito, estes deverão sair no início do ano que vem. O certame, com 72 vagas autorizadas, pode render um salário de até R$ 9.295,60. Candidatos com com ensino médio ou superior podem ser contratados nas próximas seleções.

Um concurso público para a contratação de novos funcionários da instituição não ocorre há quase 10 anos. Ao longo deste ano de 2021, foram feitas diversas reuniões entre o diretor Zélio Maia, e o secretário da Economia, André Clemente. De acordo com Zélio, a realização do processo seletivo irá acontecer por conta do interesse do Governo do Distrito Federal (GDF) em investir no Departamento. “Na reunião de hoje, o secretário André Clemente nos deixou bem tranquilos de que é de interesse da secretaria, é de interesse do governo do DF, que os serviços públicos não só sejam de qualidade como levar ao cidadão a expectativa de um serviço bem prestado. Até dezembro certamente já teremos aí tudo encaminhado para que o edital seja lançado e tenhamos o concurso para os dois primeiros cargos”, disse Zélio.

O último, realizado em 2012, foi organizado pela Funiversa e distribuiu 100 vagas para as carreiras de policiamento e de fiscalização do trânsito. Após a realização deste certame, foi promulgada a Lei nº 5.245/2013, que mudou os vencimentos básicos das carreiras do Detran. Os novos valores variam de R$ 3.720,00 até R$ 9.295,60.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que existem 400 cargos vagos na instituição, 263 podem ser ocupados por funcionários da carreira de atividade de trânsito, e 137 para especialistas em fiscalização e policiamento de trânsito. Os concursos aguardam também pela nomeação de uma banca organizadora, que deve ocorrer em breve.