Colégio Objetivo DF abre inscrições gratuitas para bolsa de estudos 2023

A oportunidade é válida para alunos da rede privada e pública do ensino fundamental II e médio, com bolsas de até 100%. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de setembro, com provas no dia 8 de outubro

Ter acesso a uma boa educação deveria ser um direito de todos os brasileiros, porém as oportunidades para isso, muitas vezes, não acontecem. Pensando em como minimizar um pouco essa situação e dar a chance de um ensino de qualidade para estudantes que moram na capital, o Colégio Objetivo DF está com inscrições gratuitas abertas, até o dia 25 de setembro, para o concurso de bolsas, destinado a alunos que desejam estudar na escola em 2023.

As bolsas de até 100% são válidas para novos alunos do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Tanto candidatos da rede pública quanto de outras escolas particulares podem se inscrever. As provas serão gratuitas, realizadas de forma presencial em todas as unidades do colégio (Taguatinga Norte, Águas Claras, Jardim Botânico, Samambaia, Vicente Pires, Ceilândia, Guará e Asa Norte), no dia 08 de outubro.

“É mais uma chance de darmos oportunidade a quem precisa ter um ensino digno com profissionais qualificados e se preparar para o mercado de trabalho no futuro. O concurso de bolsas sempre traz grandes talentos para a instituição, ficamos muito felizes com a iniciativa que já acontece há quatro anos”, garante Claudia Mialichi, gerente educacional do Colégio Objetivo DF.

A avaliação aplicada será objetiva, impressa, de múltipla escolha, envolvendo os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Os conteúdos estarão disponíveis a partir do dia 08/09, no ato da inscrição pelo site do Colégio Objetivo e nas Secretarias das Unidades do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Para se inscrever, os interessados, responsáveis ou os próprios alunos, deverão preencher o cadastro no site Colégio Objetivo DF – Concurso de Bolsas 2023. Após a inscrição, será enviada a confirmação para o e-mail cadastrado. As demais informações sobre o concurso, assim como os conteúdos, já estão disponíveis no edital, que também poderá ser acessado por meio do link de bolsas.

Bolsas de até 100%

O resultado será entregue pessoalmente e individualmente na unidade selecionada no ato de inscrição, onde o aluno realizou a prova no dia 11/10. Serão oferecidas bolsas de 5% até 100%. A porcentagem de desconto concedida será de acordo com o desempenho do aluno e também na concorrência pelas vagas na turma desejada. Serão disponibilizadas ainda, restritamente, quatro bolsas de 100%, seis de 50% e dez de 40%, englobando todas as unidades. Para validar o desconto, o candidato deverá efetuar a matrícula até o dia 15/10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Concurso de bolsas Colégio Objetivo DF – 2023

Quem: Novos alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio da rede pública ou privada

Quando: inscrições até 25 de setembro. Prova dia 08 de outubro

Inscrições e Edital: Colégio Objetivo DF – Concurso de Bolsas 2023