Colégio Militar Tiradentes divulga editais

O processo será aberto aos dependentes legais de policiais militares do DF e para a comunidade em geral

O Colégio Militar Tiradentes (CMT), órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), divulgou nesta segunda-feira (7) os editais 2021/2022 para 6º ano e para vagas remanescentes do ensino médio.

Nos editais, estão contidas informações sobre datas e horários de cada etapa, dos números de vagas, dentre outros dados importantes aos candidatos.

O processo será aberto aos dependentes legais de policiais militares do DF e para a comunidade em geral. Serão ofertadas 150 vagas para o 6° ano do Ensino Fundamental e 50 vagas para cada série do Ensino Médio.

Os candidatos deverão estar atentos aos critérios exigidos nas fases do processo, bem como ao conteúdo programático. Veja os editais:

Edital 2021/2022 6º ano

Edital 2021/2022 – Vagas Remanescentes