Assessoria de imprensa: o que é e como fazer?

Assessoria de imprensa é uma área que tem como objetivo estabelecer uma relação positiva entre uma organização e a imprensa, a fim de gerar mídia espontânea para a marca.

O trabalho desse tipo de assessoria envolve a criação de conteúdo editorial que, por um lado, auxilia o jornalista a cobrir um setor e, por outro, tem impacto na sociedade.

Além disso, o assessor de imprensa é responsável por mediar a relação da entidade que representa com o público geral através dos meios de comunicação.

Desse modo, escreve releases sobre iniciativas, preparando um porta-voz para conceder entrevista, gerenciando crises, mantendo contato com jornalistas, entre outras funções.

Uma boa assessoria de imprensa pode ser crucial para a imagem de uma empresa. Através de estratégias de comunicação bem elaboradas, é possível construir uma imagem positiva da marca e, consequentemente, aumentar a visibilidade e credibilidade perante o público. Veja a seguir neste artigo como fazer e aplicar na sua empresa.

O que é assessoria de imprensa?

Assessoria de Imprensa é uma área da comunicação que tem como objetivo estabelecer uma relação positiva entre uma empresa ou organização e a imprensa. Desse modo, visando gerar mídia espontânea e positiva para a marca.

Por meio da produção de conteúdos editoriais e do relacionamento com jornalistas, a assessoria busca ampliar a visibilidade da empresa ou organização na mídia, fortalecer sua imagem e reputação e, consequentemente, gerar mais negócios.

A assessoria é uma ferramenta importante para empresas de todos os setores, desde startups até grandes corporações, e pode ser utilizada tanto para a divulgação de produtos e serviços quanto para o gerenciamento de crises e situações de risco.

Como fazer uma assessoria de imprensa?

Para fazer uma assessoria de imprensa eficiente, é preciso seguir algumas etapas importantes.

Afinal, a assessoria é o braço da comunicação que mantém o relacionamento de qualquer tipo de organização com a imprensa através da produção de conteúdos editoriais que, por um lado, auxiliam o jornalista a cobrir um setor e, por outro, têm impacto na sociedade.

A seguir, são apresentados alguns passos importantes que devem ser seguidos para garantir uma assessoria bem-sucedida:

1. Definir objetivos e estratégias

Antes de iniciar qualquer atividade, é importante definir os objetivos e as estratégias da assessoria. Isso inclui estabelecer o público-alvo, o tipo de conteúdo a ser produzido, os canais de comunicação a serem utilizados e os resultados esperados.

2. Conhecer a imprensa

Para que a assessoria seja eficiente, é fundamental conhecer bem a imprensa. Isso inclui saber quais são os veículos de comunicação mais importantes para a organização, quais são os jornalistas que cobrem o setor em que a organização atua e quais são os temas que interessam a esses jornalistas.

3. Produzir conteúdo de qualidade

A produção de conteúdo de qualidade é fundamental para o sucesso dessa estratégia. Isso inclui produzir releases, artigos, entrevistas e outros materiais que sejam relevantes para a imprensa e para o público-alvo da organização.

4. Estabelecer relacionamento com a imprensa

Para que a assessoria seja bem-sucedida, é preciso estabelecer um bom relacionamento com a imprensa. Isso inclui enviar conteúdo relevante, responder prontamente às solicitações dos jornalistas e estar disponível para entrevistas e outras demandas da imprensa.

5. Avaliar os resultados

Por fim, é importante avaliar os resultados da assessoria. Isso inclui monitorar a cobertura da imprensa, avaliar o impacto das ações realizadas e fazer ajustes na estratégia, se necessário.

Qual o custo desse tipo de trabalho?

Quando se trata de contratar uma assessoria de imprensa, o custo pode variar bastante. Existem assessorias que cobram a partir de R$ 100 para projetos pontuais e fixos direcionados a startups ou empresas.

No entanto, é importante lembrar que o preço não é o único fator a ser considerado ao escolher uma assessoria. É fundamental avaliar a experiência e o histórico da agência, bem como a qualidade dos serviços prestados e a eficácia das estratégias adotadas.

Além disso, é importante entender que o custo de uma assessoria pode variar de acordo com o tipo de serviço oferecido. Por exemplo, uma assessoria que se concentra em gerenciamento de crises pode cobrar mais do que uma que se concentra na divulgação de notícias positivas sobre a empresa.

Existem três formas de contratar ou desenvolver uma assessoria:

Contratação de uma agência especializada;

Contratação de um profissional autônomo;

Desenvolvimento de uma equipe interna de assessoria.

Cada uma dessas opções tem seus prós e contras, e o custo pode variar de acordo com a escolha feita.

Estratégias de Comunicação

A assessoria de imprensa utiliza diversas estratégias para garantir a visibilidade do seu cliente na mídia e construir uma boa reputação. A seguir, serão apresentadas algumas das principais estratégias de comunicação utilizadas nessa estratégia.

1. Planejamento de Pauta

O planejamento de pauta é uma estratégia que consiste em elaborar uma lista de temas relevantes e interessantes para a imprensa, de acordo com o perfil do cliente e os objetivos da assessoria. Essa lista é apresentada aos jornalistas e editores, com o objetivo de conquistar espaços na mídia e garantir a visibilidade do cliente.

Para elaborar um planejamento de pauta eficiente, é preciso conhecer bem o mercado em que o cliente atua, identificar as tendências e os temas em alta, e estar atento às datas comemorativas e aos eventos relevantes.

2. Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é uma estratégia que consiste em produzir conteúdo relevante e interessante para o público-alvo do cliente, com o objetivo de atrair a atenção e conquistar a fidelidade dos consumidores. Na assessoria, o marketing de conteúdo é utilizado para produzir releases, artigos, entrevistas e outros materiais que possam ser divulgados na imprensa e nas redes sociais.

3. Publicidade e Visibilidade

A publicidade e a visibilidade são estratégias que consistem em investir em anúncios e ações de marketing para aumentar a visibilidade do cliente e conquistar novos clientes. Na assessoria, a publicidade e a visibilidade são utilizadas para divulgar o cliente em veículos de comunicação e nas redes sociais.

Ferramentas e Técnicas

Assessoria é uma atividade que envolve diversas ferramentas e técnicas para garantir a visibilidade do cliente na mídia. Separamos algumas ferramentas e técnicas que podem usar nessa estratégia:

1. Press Release e Press Kit

O press release é a ferramenta mais utilizada pelo assessor de imprensa para realizar as divulgações do seu cliente. Trata-se de um texto com foco na imprensa, enviado aos jornalistas, editores e bloggers para que eles conheçam um fato ou acontecimento relacionado ao cliente e divulguem para o público em geral.

O press release deve ser claro e objetivo, apresentando as informações mais importantes logo no início do texto. Além disso, é importante que seja escrito de forma atrativa e interessante para chamar a atenção do jornalista.

O press kit, por sua vez, é um conjunto de materiais que acompanha o press release. Geralmente, o press kit inclui fotos, vídeos, infográficos e outros materiais que ajudam a ilustrar a história contada no press release.

O press kit é uma forma de enriquecer a informação apresentada no press release e torná-la mais atrativa para os jornalistas.

2. Clipping de mídia espontânea

O clipping é uma técnica utilizada pelos assessores de imprensa para monitorar a cobertura da imprensa sobre o cliente.

O objetivo do clipping é identificar as matérias publicadas que mencionam o cliente e avaliar a eficácia das estratégias adotadas pela assessoria. O clipping pode ser feito manualmente ou com o auxílio de ferramentas especializadas.

A mídia espontânea é o resultado do trabalho de assessoria que gera matérias positivas sobre o cliente na imprensa.

A mídia espontânea é importante porque é vista como mais confiável pelo público do que a publicidade paga. Além disso, a mídia espontânea é uma forma de aumentar a visibilidade do cliente e consolidar sua imagem na mídia.

3. Redes Sociais e Mídia Paga

As redes sociais são uma ferramenta importante para a assessoria, pois permitem a interação direta com o público e a divulgação de conteúdo de forma rápida e eficiente.

As redes sociais também podem ser utilizadas para monitorar a opinião pública sobre o cliente e identificar possíveis crises de imagem.

A mídia paga, por sua vez, é uma forma de ampliar a visibilidade do cliente na mídia por meio da compra de espaço publicitário em veículos de comunicação. A mídia paga pode ser utilizada para complementar as estratégias de assessoria e garantir uma maior exposição do cliente na mídia.

Avaliação e Mensuração

A avaliação e mensuração dos resultados de uma estratégia de assessoria de imprensa é fundamental para que a empresa possa avaliar a eficácia de sua estratégia de comunicação e fazer ajustes para melhorar os resultados futuros.

Veja a seguir os principais métodos de avaliação e mensuração em assessoria.

1. Mensuração de Resultados

A mensuração de resultados em assessoria é um processo que permite transformar notícias em dados.

Por meio da análise dos conteúdos veiculados na imprensa, é possível identificar o impacto que uma exposição na mídia pode gerar para uma determinada marca. As principais métricas utilizadas para mensurar os resultados de uma estratégia de assessoria incluem:

Alcance: número de pessoas que foram expostas à mensagem da empresa por meio da imprensa;

número de pessoas que foram expostas à mensagem da empresa por meio da imprensa; Frequência: número de vezes que a mensagem da empresa foi veiculada na imprensa;

número de vezes que a mensagem da empresa foi veiculada na imprensa; Tom: avaliação do tom das matérias veiculadas na imprensa em relação à empresa (positivo, neutro ou negativo);

avaliação do tom das matérias veiculadas na imprensa em relação à empresa (positivo, neutro ou negativo); Valor de mídia: valor financeiro que a empresa teria que pagar para obter o mesmo espaço que foi conquistado na imprensa.

A mensuração dos resultados em assessoria é uma atividade que deve ser realizada de forma constante para que a empresa possa avaliar o desempenho de sua estratégia de comunicação e fazer ajustes para melhorar os resultados futuros.

2. Gerenciamento de Reputação

O gerenciamento de reputação é uma atividade que visa proteger a imagem da empresa perante a opinião pública.

Em tempos de crise, o gerenciamento de reputação é ainda mais importante, pois permite que a empresa possa lidar com situações adversas de forma eficaz e minimizar os danos à sua imagem.

O gerenciamento de reputação em assessoria envolve a identificação de possíveis crises e a elaboração de estratégias para lidar com elas.

Algumas das principais atividades envolvidas no gerenciamento de reputação incluem:

Monitoramento constante da imprensa e das redes sociais;

Identificação de possíveis crises e elaboração de estratégias para lidar com elas;

Comunicação transparente e eficaz com os stakeholders;

Acompanhamento constante da imagem da empresa na imprensa e nas redes sociais.

O gerenciamento de reputação em assessoria é uma atividade que deve ser realizada de forma constante para que a empresa possa lidar com situações adversas de forma eficaz e minimizar os danos à sua imagem.

Evolução e tendências

A assessoria de imprensa passou por diversas transformações ao longo dos anos, acompanhando as mudanças tecnológicas e sociais. A revolução digital trouxe novas possibilidades de comunicação e interação com o público, tornando a assessoria uma atividade cada vez mais estratégica para as empresas.

1. Revolução digital

Com a popularização da internet e das redes sociais, as empresas passaram a ter novas formas de se comunicar com seu público-alvo. A assessoria de imprensa, que antes se concentrava na relação com os veículos de comunicação tradicionais, agora também precisa se adaptar às novas mídias e canais de comunicação.

Nesse contexto, a produção de conteúdo se tornou uma das principais ferramentas desse tipo de serviço. As empresas precisam produzir conteúdo relevante e de qualidade para se destacarem em meio à concorrência e conquistarem a atenção do público.

2. SEO e Marketing Pessoal

Além da produção de conteúdo, a assessoria de imprensa também precisa estar atenta às técnicas de SEO (Search Engine Optimization) para garantir que o conteúdo produzido seja encontrado pelos usuários nos mecanismos de busca.

Outro aspecto importante é o marketing pessoal, que consiste em fortalecer a imagem de uma pessoa ou empresa por meio de estratégias de comunicação.

A assessoria pode ajudar na construção de uma imagem positiva e na consolidação da reputação de uma empresa ou de seus porta-vozes.

Perguntas Frequentes

Quais são as atribuições da Assessoria de Imprensa?

A Assessoria é responsável por gerenciar a imagem e a reputação de uma empresa ou pessoa pública por meio da divulgação de informações relevantes e positivas na mídia. As atribuições da assessoria incluem a elaboração de releases, notas oficiais, entrevistas, media training, gerenciamento de crises, além de outras atividades de comunicação.

Como funciona o media training?

O media training é uma atividade realizada pela assessoria com o objetivo de preparar o cliente para lidar com a imprensa de forma eficiente e segura. Durante o media training, os assessores de imprensa simulam situações reais de entrevistas e coletivas de imprensa para treinar o cliente a se comunicar de forma clara e objetiva, além de orientá-lo sobre como lidar com perguntas difíceis e situações de crise.

Como a comunicação pode auxiliar no gerenciamento de crises?

A comunicação é uma ferramenta importante no gerenciamento de crises, pois permite que a empresa ou pessoa pública se comunique de forma transparente e eficiente com o público e a imprensa. A assessoria pode ajudar na elaboração de notas oficiais, releases e entrevistas para esclarecer os fatos e minimizar os danos à imagem do cliente.

Além disso, esse tipo de serviço pode auxiliar no monitoramento da mídia e na identificação de possíveis crises, permitindo que a empresa ou pessoa pública se antecipe e tome medidas preventivas.