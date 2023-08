ANUP disponibiliza curso sobre a Primeira Infância para empresas públicas e privadas

Conteúdo foi validado por mais de 50 mil profissionais; em 2023, lei federal tornou agosto o “Mês da Primeira Infância” no Brasil

O curso “O Desenvolvimento da Primeira Infância” está disponível gratuitamente para universidades, governos e empresas que desejem sensibilizar e capacitar estudantes e profissionais sobre a necessidade do cuidado, atenção, educação, proteção e a garantia dos direitos na Primeira Infância para o desenvolvimento do País.

Criada pela Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), a iniciativa integra o rol de práticas sociais (ESG) da entidade, que representa mais de 200 instituições de Ensino Superior e mais de quatro milhões de estudantes.

“O curso demonstra a responsabilidade social da ANUP em tratar essa fase da vida como prioridade para o desenvolvimento de uma sociedade menos desigual e mais saudável em todos os aspectos”, afirma Júlia Jungmann, Gerente de Responsabilidade Social da ANUP Social.

O tema tem atraído a atenção nos últimos anos por causa de estudos que indicam como os investimentos nesta fase da vida contribuem para a redução das desigualdades.

O americano James Heckman, Nobel de Economia do ano 2000, estima que para cada dólar investido na Primeira Infância, o retorno é de sete dólares para a sociedade. Além disso, crianças que receberam uma boa Educação Infantil, recebem, em média, salários 25% maiores do que as outras.

A educação infantil de qualidade estimula habilidades socioemocionais e ajuda a reduzir em 65% as chances de indivíduos cometerem crimes violentos, 40% as chances de irem presos e 20% a chance de não terem trabalho.

No Brasil, uma lei sancionada pelo Governo Federal em julho deste ano estabeleceu agosto como o “Mês da Primeira Infância”. De acordo com o texto da Lei 14.617/23, durante o período, deverá ocorrer a promoção de ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes, às crianças de até seis anos de idade e às suas famílias.

O objetivo do curso disponibilizado pela ANUP é que ele seja incorporado às plataformas de educação continuada ou ao aperfeiçoamento profissional em instituições de Ensino Superior, entidades do setor público ou privado e seja ofertado como curso de extensão, de capacitação ou disciplina curricular.

Durante sua fase piloto, o curso foi validado por mais de 50 mil estudantes e professores de faculdades e universidades dos grupos Cogna e YDUQS, Unifenas, Centro Universitário UDF e do Governo do Estado do Espírito Santo. Agora, pode ser baixado e adicionado ao ambiente virtual de aprendizagem das organizações interessadas no tema sem qualquer custo.

Desde que foi formalizado, outras 18 organizações já firmaram acordos com a ANUP para ter acesso ao material, entre elas as prefeituras de Caruaru (PE) e Mogi das Cruzes (SP) e a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) do Governo do Estado de Rondônia. Universidade Brasil, UNIESP, UNASP, UNISA e FMU também estão em processo de adesão.

A presidente da ANUP, Elizabeth Guedes, entende que investir na Primeira Infância é estratégico para qualquer nação que deseje alcançar padrões de referência em desenvolvimento humano e reduzir a desigualdade social.

“A maior janela de oportunidade para o aprendizado humano está, justamente, no período da primeira infância. A ANUP entende que educar a sociedade sobre a garantia dos direitos nessa fase da vida são imprescindíveis para o avanço social”, destaca.

FORMAÇÃO E ACESSO

O curso “O Desenvolvimento da Primeira Infância” tem carga horária de 40 horas (autoinstrucional) a 60 horas (com tutoria), é completamente virtual e traz orientações ao professor/tutor.

Todo o material foi desenvolvido com o apoio da da Fundação Bernard van Leer e cooperação técnica da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. O conteúdo programático está dividido em oito módulos relacionados a temas considerados primordiais para a formação das competências humanas nessa fase da vida.

As aulas são apresentadas por meio de metodologias interativas como sala de aula invertida, cenários e contextualização – usando técnicas de storytelling, a partir de duas histórias que apoiam a abordagem do conteúdo e ilustram os conceitos.

Assim, durante o curso são abordados conceitos relativos à primeira infância e atuação profissional, marcos legais e legislação, a influência dos espaços físicos e cidades, neurociência, comportamentos infantis, cuidados e vínculos afetivos, o papel das políticas públicas e educação infantil na primeira infância.

As instituições podem se tornar parceiras da ANUP nesta iniciativa, incluindo sua marca nos materiais de divulgação sobre a oferta do curso.

Para ter acesso ao material completo, a instituição ou entidade interessada em oferecê-lo deve preencher o formulário disponibilizado no site da ANUP aqui. (https://anup.org.br/anup-social/).

