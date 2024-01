Anatel está com inscrições abertas para concurso a partir desta sexta-feira (26)

Serão oferecidas 50 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 16,4 mil

Têm início nesta sexta-feira (26/01), as inscrições para o sexto concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O certame é destinado ao provimento imediato de 50 vagas e à formação de cadastro de reserva em cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações. O salário inicial é de R$ 16,4 mil.

A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e as inscrições devem ser feitas via internet, pelo endereço http://www.cebraspe.org.br/concursos/anatel_24 , até 26 de fevereiro. A previsão é que as provas objetivas e discursiva sejam realizadas no dia 26 de maio.

Como destacou o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, na última semana, quando foi divulgado o Edital , a Agência busca “pessoas que tenham uma visão ampla e que contribuam ativamente no processo de transformação digital promovido pela Agência.”

Há vagas para seis especialidades:

Ciências Contábeis – 3 vagas

Ciência de Dados – 15 vagas

Direito – 8 vagas

Economia – 4 vagas

Engenharia – 10 vagas

Geral – 10 vagas

Com sede em Brasília e representações em todas as capitais brasileiras, a Anatel foi a primeira agência reguladora instalada no Brasil, em 1997, e tem entre suas atribuições a implementação de políticas públicas de telecomunicações; a representação do Brasil em organismos internacionais setoriais; e a repressão a infrações aos direitos dos usuários.