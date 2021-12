5 ferramentas indispensáveis para toda empresa que quer abraçar o trabalho híbrido em 2022

96,7% dos trabalhadores afirmam que o benefício do home office será um diferencial no momento de escolher a empresa onde querem trabalhar, de acordo com uma pesquisa realizada pela Workana. Os dados são claros: ser ou não uma empresa com o modelo de trabalho remoto já não é mais uma opção, mas sim uma necessidade para empresas que querem reter talentos e continuar crescendo.

Organizações como a Microsoft, com mais de 160.000 colaboradores já se adaptaram à nova cultura do trabalho remoto e presencial. De pequenas a grandes empresas, essa já é uma realidade. Mas como tornar isso uma realidade na sua empresa? Por onde começar?

O primeiro passo a dar é contar com as ferramentas essenciais para fazer isso acontecer – da forma correta. A comunicação entre equipe, organização de tarefas e outras rotinas do escritório precisam ser adaptadas para o meio digital.

Pensando nisso, criamos uma lista resumida, mas robusta, com as ferramentas indispensáveis para manter toda equipe engajada e caminhando para o mesmo objetivo em um ambiente presencial e remoto.

Miro

Já imaginou ter um espaço digital, como um quadro branco onde você possa rascunhar ideias, fazer brainstormings com o time, desenvolver planejamentos, delegar tarefas e ainda acompanhar toda equipe?

Esse local existe e pode ser construído na Miro! A ferramenta recria a tradicional lousa física só que em formato digital, onde todos podem interagir, colaborar e trabalhar ao mesmo tempo remotamente ou de forma assíncrona.

Na Miro é possível criar online mapas conceituais, mapas mentais, fazer brainstormings, organizar fluxos de trabalho, planejamento e análises estratégicas, usar metodologias de acompanhamento de processos e muito mais.

A ferramenta é gratuita para os três primeiros boards editáveis e permite convidar usuários ilimitados para colaborar em um mesmo quadro.

Funcionalidades de post its, comentários, emojis, reações, além de integrações com outras ferramentas como o Jira, Zapier e outras deixam a ferramenta ainda mais robusta e divertida para colaboração online.

Não sabe por onde começar? Use um dos mais de 200 templates disponíveis na ferramenta para iniciar o seu quadro online, clique aqui para ver mais.

Zoom ou Google Hangouts

Uma ferramenta de videoconferência é essencial para discutir ideias, repassar informações e manter todo mundo na mesma página.

Duas das principais ferramentas usadas na atualidade são o Zoom e o Google Hangouts. Ambas ferramentas possuem uma versão gratuita, que pode ser usada para iniciar a mudança pro formato remoto, mas com o time crescendo, as opções pagas podem ser mais úteis.

É possível criar eventos online, mandar convite para os participantes da reunião, conversar em um chat interno, e outras funcionalidades que facilitam o uso da ferramenta no dia a dia.

Google Workspace (Drive, Gmail, Agenda, Hangouts, Docs e Planilhas)

Outra ferramenta essencial e preferida de grandes empresas é o Google Workspace, que nada mais é a junção de várias ferramentas de funcionalidades diferentes em uma só.

Falamos anteriormente sobre Hangouts para fazer chamadas online, mas optando por criar o espaço da sua empresa dentro do Google, criando uma conta empresarial, é possível obter todas essas funcionalidades usando o mesmo email / mesma conta.

Drive – espaço na nuvem para criar documentos, planilhas e/ou guardar documentos (vídeos, imagens, PDFs etc.). Mais segurança de armazenamento de informações e fácil compartilhamento com colaboradores, clientes e parceiros.

espaço na nuvem para criar documentos, planilhas e/ou guardar documentos (vídeos, imagens, PDFs etc.). Mais segurança de armazenamento de informações e fácil compartilhamento com colaboradores, clientes e parceiros. Hangouts – é a função para fazer vídeo chamadas, conecta-se com sua agenda e e-mail do Google facilitando notificações, organização das reuniões e convite para convidados da reunião.

– é a função para fazer vídeo chamadas, conecta-se com sua agenda e e-mail do Google facilitando notificações, organização das reuniões e convite para convidados da reunião. Agenda – é sua agenda online, organize reuniões, envie convites e tenha um link para cada chamada. Configure quem pode ver sua agenda, edição de eventos,

é sua agenda online, organize reuniões, envie convites e tenha um link para cada chamada. Configure quem pode ver sua agenda, edição de eventos, Gmail – a mais conhecida das ferramentas, o Gmail é sua caixa de e-mails que pode se conectar com todas essas outras ferramentas do Google, facilitando sua organização presencial.

Slack

No dia a dia empresarial, às vezes somente o que precisamos é ir na mesa do colega e tirar uma dúvida rápida, no ambiente digital precisamos ter ferramentas para manter a comunicação fluindo também.

O Slack é a ferramenta perfeita para isso!

A ferramenta cria um local digital que funciona como um chat online, onde você pode criar grupos públicos ou privados, mandar mensagens diretas para outras pessoas, áudios, automatizar avisos e lembretes pro time. Além de ter a possibilidade de integrar a ferramenta com outros programas como o próprio Google Workspace, Jira, Trello e muito mais.

Ela possui uma versão gratuita, com algumas limitações, mas já é uma ótima opção para começar.

Asana ou Trello

Agora você já possui uma ferramenta para melhorar a colaboração do time (Miro), uma para fazer reuniões online (Zoom ou Hangouts), a de organizar documentos, agenda e emails (Google Workspace). Agora o que falta é organizar as tarefas que cada pessoa do time está fazendo e quando, para isso, uma ferramenta de gerenciamento de tarefas é essencial, como o Asana e o Trello.

As duas ferramentas possuem funcionalidades que ajudam a organizar tarefas, acompanhar deadlines, dificultadores e o andamento de projetos de forma geral.

O Trello está mais ligado a metodologia Kanban, onde você possui uma lista de tarefas, prioriza as principais da semana (ou do período determinado) e vai desenhando o andamento, acompanhando o que está previsto, sendo feito e o que já foi finalizado. Pode ser usado individualmente ou como equipe.

O Asana também é um software para organização de tarefas, definição de prazos e responsáveis e andamento de um projeto como um todo. O Asana já é um software mais robusto, com funcionalidades mais complexas, possibilidade de ter diferentes times em um mesmo projeto, acompanhar as tarefas em quadros, listas e calendários. Também pode definir quantidade de horas por tarefa, nível de prioridade, subtarefas e mais para ter mais controle sobre o andamento de um projeto.

Agora com essas 5 ferramentas em mãos, toda sua equipe vai estar mais organizada, colaborando melhor, com a comunicação em dia e com todos na mesma página.

E na sua empresa, tem alguma ferramenta para trabalho remoto essencial que não citamos aqui? Conta para gente!