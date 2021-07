10 cursos que estão em alta em 2021

Escolher um curso pode ser uma tarefa desafiadora, principalmente no ano atípico de 2021. O futuro das profissões vem se transformando junto com as formas de trabalho. Confira uma lista dos 10 cursos e profissões em alta com mercado de trabalho promissor.

Medicina e Enfermagem

A medicina e a enfermagem sempre estiveram em alta. As primeiras universidades brasileiras ofereciam o direito e a medicina como melhores opções. Desde então, são os mais concorridos e sonhados diplomas.

Agora, a pandemia colocou um grande holofote sobre as profissões da saúde. Médicos e enfermeiros receberam justas homenagens e muitas pessoas passaram a sonhar com o exercício da profissão.

Atualmente as especialidades mais desejadas dentro da medicina são:

Enfermeiros de terapia intensiva;

Fisioterapeutas;

Enfermeiros de saúde pública

Médico especialista clínico

Um diploma de medicina é muito concorrido, mas também muito bem valorizado. Um médico pode atuar em clínicas particulares e hospitais públicos ao mesmo tempo. Isso garante um bom salário no final do mês.

Farmácia

Com o aumento da demanda de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, os profissionais de farmácia conseguiram mais espaço no mercado de trabalho e puderam mostrar sua importância com mais vigor.

Portanto, fazer um curso de Farmácia atualmente pode ser sinônimo de maior valorização e reconhecimento profissional futuramente. Para ingressar no curso é necessário um pouco mais de dedicação, visto que a concorrência será um pouco maior.

Um farmacêutico poderá trabalhar no

Desenvolvimento de pesquisas

Atendimento em Farmácias

Auxílio em laboratórios

Atendimento em clínicas e hospitais

Desenvolvimento de medicamentos

Então, se você se identifica com a área de pesquisa, saúde e laboratórios, talvez farmácia seja uma boa opção para você.

Vendedor

Vendas é um ramo que sempre cresce e nunca acaba. Independente dos meios usados, vender é uma necessidade constante.

Atualmente, diante do cenário de pandemia, muita gente tem reinventado sua forma de vender produtos ou serviços. Empresas, grandes e pequenas, têm se adaptado aos mercados digitais para sobreviver e garantir suas vendas.

Portanto, ainda que não exista um curso acadêmico voltado para essa profissão, muitos cursos livres são disponibilizados online para suprir esse mercado. Você pode aprender técnicas básicas para iniciar estudando:

Marketing de Serviços

Técnicas de Vendas

Gestão de vendas

Quando você aprende a vender, seus resultados serão mais importantes do que o seu currículo propriamente dito. Qualquer emprego será seu se você conseguir provar que vende mais e melhor que qualquer pessoa.

Social Media

Gerenciar redes sociais pode ser um excelente meio de ganhar dinheiro sem sair de casa. Essa é uma profissão que vem crescendo cada vez mais e promete continuar em alta por um bom tempo.

Portanto, se você ainda não se encaixou em alguma outra área, pode tentar o Social Media sem medo de se arrepender. Algumas profissões podem não ter muitas perspectivas, isso não acontece aqui.

Agora, se está em dúvidas sobre como começar, veja os cursos que pode fazer inicialmente:

Gestão de Mídias sociais – Pensar Cursos

Marketing Digital e Mídias Sociais – Portal Encinas

Marketing no instagram – Rock Content

Especialista em e-commerce

As plataformas de E-commerce cresceram e se tornaram ainda mais promissoras. Um profissional qualificado para criar e manter lojas virtuais funcionando pode ganhar um bom dinheiro no mundo digital.

Um analista de e-commerce desenvolve atividades como:

Acompanhar e atualizar status de pedidos

Gerir e administrar o estoque

Cadastrar produtos

Planejar campanhas e promoções

Organizar calendários das estratégias de marketing

Produtor de conteúdo

Produzir conteúdos para websites e blogs é uma das atividades que vêm crescendo em 2021. É possível ganhar um bom dinheiro com domínios e páginas monetizadas. Existem cursos que podem ajudar a dar o passo inicial para esse mundo. Alguns deles são ofertados pela Rock Content, como:

Produção de conteúdo para web

Marketing de Conteúdo

Revisão de conteúdo para web

Inbound Marketing

Marketing Digital

A importância do marketing digital abriu inúmeras portas para pessoas que têm a intenção de seguir uma carreira na área. À medida que a importância da mídia online cresce, também cresce a do marketing digital.

Na verdade, os profissionais de marketing digital foram as pessoas mais contratadas pelas empresas em 2015, de acordo com o Smart Insights. Em 2021, os especialistas nesta área serão os mais influentes e com razão.

Se você deseja ingressar no Marketing Digital, pode começar fazendo os seguintes cursos:

Marketing Digital para iniciantes – Udemy

Curso de Marketing Digital Online Grátis – Prime Cursos

Curso de Marketing Digital Aplicado – Pensar cursos

Economia e Finanças

Estudar economia e finanças se tornou uma ideia promissora, pois as pessoas estão cada vez mais interessadas em investir e cuidar de seu dinheiro. Existem algumas opções de cursos gratuitos que podem ajudar a iniciar essa jornada. São:

Poupança e investimentos – CVM

Mercado de Ações – B3

Gestão Financeira – SEBRAE

Introdução ao Tesouro Direto – Tesouro Direto

Fundamentos de Finanças – FGV

Para continuar os estudos, é importante procurar um curso de ensino superior ou qualquer outro de nível mais avançado. O mercado financeiro é muito volátil e requer muito estudo. Portanto, é importante buscar crescimento diariamente.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O mercado de trabalho para analistas de sistemas e desenvolvedores é bastante promissor, mas ainda faltam profissionais qualificados. Isso faz com que a qualificação na área seja um dos melhores investimentos que um estudante pode fazer.

Inicialmente, ainda é necessário fazer um curso técnico, que pode levar de dois a três anos. Depois são necessários cursos de qualificação e algumas especializações, além de bons contatos para iniciar a trabalhar o quanto antes.

Ter experiência na área vai contar muito no seu currículo, por isso o ideal é começar a estagiar ou trabalhar ainda durante o curso.

Depois, basta mergulhar de vez no mercado e correr atrás de conhecimento. Os maiores desenvolvedores estão atualmente na Califórnia, o que revela a importância e o reconhecimento da profissão.

Design e Criação

Serviços de criação estão em alta devido, principalmente, ao novo modo de empreender e divulgar negócios. O ambiente digital tem influenciado diretamente a crescente deste mercado.

Portanto, investir em um curso de Ilustração, Criação de Conteúdo, Design e áreas afins pode ser uma excelente ideia, principalmente para quem já tem alguma familiaridade ou facilidade com as novas tecnologias.

As áreas de atuação destes profissionais incluem:

Criação de sites e blogs

Criação de identidade visual

Fortalecimento de marcas

Auxiliar em projetos de marketing visual

Conclusão

Bom, se você estava em dúvida sobre qual profissão seguir, essa lista pode ter te ajudado. Caso ainda não tenha descoberto seu caminho profissional, não se preocupe, continue procurando e conhecendo novas profissões.

Uma dica é conhecer suas habilidades e saber quais suas metas pessoais. Esses dois fatores devem orientar sua escolha. Boa sorte!