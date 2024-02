Com o coração cheio de angústias, Ivete dispara: “será que isso não pode ser a nossa despedida do Carnaval’?

Gente, eu não esperava por esse momento. Triste e com a voz tremula, Ivete fez um longo desabafo neste terceiro dia de carnaval baiano quando o trio precisou parar depois de quase tombar nesta segunda-feira (12). Segundo a cantora, desde o início do Carnaval vem acontecendo diversos problemas no seu trio desde atrasos como problemas nos trios que poderiam acarretar graves acidentes.

Num vídeo que viralizou nas redes sociais, Veveta relembra do problema que seu trio apresentou no primeiro dia, em que uma peça destravou: “Mas isso está enchendo meu coração de angústia. No primeiro dia do nosso Carnaval, o cavalinho do nosso carro de apoio destravou: se eu pudesse, eu descia e travava, mas eu não posso fazer isso, tive que obedecer às regras do universo, que fizeram com o que o cavalinho soltasse”, lamentou.

Chorando, a artista disse que vai repensar sobre esses problemas, dizendo que esse poderia ser seu último show no carnaval: “Eu sou obediente às regras de lá de cima. Eu não sou maior do que as regras de lá de cima. Só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje é nossa despedida?”.

Além do atraso, da peça destravada, a cantora também lamentou o acidente em que um tubo de gás carbônico explodiu e deixou duas pessoas com ferimentos leves. Na sequência, o trio elétrico dela tombou para o lado após o excesso de peso e todos precisaram descer.

“Eu não sou uma cantora que sobre no trio e que se f***a todo mundo… Eu não quero isso, não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda”, afirmou Ivete.