Ciro Nogueira: vou ser oposição ao presidente Lula se ele vier um dia a governar

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quinta-feira, 2, que será oposição a um eventual governo Lula (PT).

Em entrevista à CNN Brasil, ele afirmou ainda que, no que depender dele, o PP, partido do qual é presidente licenciado, também não faria parte da base aliada de uma nova gestão petista

“Se essa tragédia acontecer com o nosso País com a vitória de Lula, se depender de mim, não terá o apoio do PP. Eu vou ser oposição ao presidente Lula se ele vier um dia a governar qualquer coisa nesse país”, declarou o ministro.

Ciro Nogueira é um dos principais líderes do Centrão, grupo político com tradição governista.

Estadão Conteúdo