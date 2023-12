Casa do Cantador recebe Odair José, cultura popular e economia criativa ceilandense

Festival celebra a descentralização da cultura em evento gratuito com música, teatro e diversidade

Neste sábado, 9 de dezembro, as dependências da Casa do Cantador serão palco da 9ª Edição da Feira Cultural de Ceilândia, projeto que se consolidou como um dos principais eventos culturais da agenda do Distrito Federal. Com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), a celebração envolve artistas da cultura popular da cidade, exposições de produtores locais da economia criativa e conta com a presença do cantor e compositor Odair José como atração nacional.

A Feira Cultural de Ceilândia nasceu com o propósito de destacar o valor da cultura no contrafluxo, oferecendo shows de alta qualidade de forma gratuita. Com 51 anos de história, Ceilândia é referência na cultura nordestina no DF, e o evento busca unir os ceilandenses em toda a sua diversidade musical, com ritmos que vão desde MPB, HIP-HOP, Samba, Forró até Teatro de Mamulengo.

Com expositores de diversos segmentos como moda, arte, gastronomia e artesanato, a programação cultural promete entreter o público a partir das 15h com um line-up diversificado, para todos os gostos e idades. Entre os destaques estão apresentações de Rota 40, Rego Junior, Mamulengo Fuzuê, Lília Diniz, Diogo Logo, Amor Maior, Nanci Araújo, Caco de Cuia e encerrando com chave de ouro, Odair José às 21h40.

À frente da ação, a produtora cultural Rosângela Dantas celebra a continuidade do projeto: “Estamos muito entusiasmados em realizar a 9ª edição da Feira Cultural de Ceilândia. Esta iniciativa é uma celebração da diversidade cultural presente em nossa cidade, e a cada edição buscamos superar as expectativas, proporcionando experiências únicas para todos os participantes. Acreditamos que a cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade, e a Feira Cultural é uma maneira de destacar e fortalecer a identidade plural de Ceilândia.”

Além de celebrar a riqueza da música brasileira que norteia as raízes culturais de Ceilândia, a feira também se destaca por ter um olhar cuidadoso em relação a questões significativas. O evento se preocupa com a acessibilidade, contando com intérpretes de libras, estrutura para pessoas com deficiência, além de áudio descrição ao vivo para atender a diversidade de públicos. A 9ª edição da Feira Cultural é idealizada pela Artecei Produções Artísticas e Culturais, comprometida em promover a cultura e as artes no Distrito Federal.

Serviço: Feira Cultural de Ceilândia – 9ª Edição

Evento Gratuito

Data: 09 de dezembro

Hora: 15:00

Local: Casa do Cantador – Ceilândia

Mais informações: @arteceiproducoes