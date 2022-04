Carlos Bolsonaro processa Fábio Porchat por danos morais após postagem no Twitter

Caso Fábio perca a ação, além de pagar o valor estipulado deverá se retratar publicamente além de retirar as postagens

O filho número dois do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, resolveu processar o humorista Fábio Porchat depois de uma postagem no seu perfil do Twitter. No post o comediante fala sobre o atual governo de Bolsonaro e chama seus filhos de ‘corruptos’.

Os advogados do vereador alegam que o post ‘ataca a honra do autor. Carlos pede uma indenização de R$ 48.480,00 do humorista. A ação está sendo julgada pelo 1º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca. Caso Fábio perca a ação, além de pagar o valor estimulado deverá se retratar publicamente além de retirar as postagens.

Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 8, 2021

"Vocês criticam as ações do presidente Bolsonaro, mas pensa: se você fosse miliciano, corrupto, isolado no poder, tentando aparelhar o estado pra proteger seus filhos corruptos, sem apoio da população, negacionista, você não faria o mesmo? #Empatia", publicou Fábio no tweet, em 8 de setembro do ano passado.

Segundo Carlos Bolsonaro ele sofreu danos morais, pois as postagens em questão falam de uma conduta criminosa, e que o mesmo jamais foi processado por tais atos.