Câmeras capturaram o assassinato de um advogado a tiros na frente de sua casa em Santa Catarina.

O advogado Hamilton Lopes Ribeiro era residente de São Francisco do Sul e a Polícia Civil está investigando o crime.

O assassinato a tiros do advogado Hamilton Lopes Ribeiro, morto em frente a sua casa em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, foi flagrado por uma câmera de segurança. A Polícia Civil está investigando o crime.

O advogado foi morto na manhã de terça-feira (2), após sair de casa ao receber uma chamada, sendo atingido por oito tiros, de acordo com as informações divulgadas pela polícia.

As imagens da câmera de segurança revelam o momento em que Hamilton desce de sua caminhonete na frente de casa. Logo depois, o atirador, que estava em uma moto, chega e atira contra ele. Hamilton tenta escapar, mas acaba caindo na rua e sendo alcançado pelo criminoso.

Hamilton Lopes Ribeiro, que tinha 46 anos, era advogado criminalista, mas também atuava nas áreas de direito da família e empresarial.

A investigação do assassinato está sendo conduzida pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville, na mesma região. O delegado encarregado pelo caso visitou São Francisco do Sul na quarta-feira (3) para entrevistar pessoas relacionadas à vítima. Até o momento, não há uma linha de investigação definida.

Hamilton Lopes Ribeiro era natural de Cascavel, no Paraná, mas residia e trabalhava em São Francisco do Sul.

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Francisco do Sul divulgou uma nota em suas redes sociais, informando que está prestando apoio às autoridades na investigação do crime.