Butantan recebe matéria-prima para produção de 5 milhões de doses da Coronavac

Também nesta terça-feira (25), Fiocruz iniciou a produção de mais 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que serão entregues ao Ministério da Saúde até o início de julho

O Instituto Butantan recebeu na tarde desta terça-feira (25), a matéria-prima, importada da China, para a fabricação da Coronavac. Ao todo, são três mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA).

A Pasta deve coordenar a distribuição para todos os estados e Distrito Federal, assim que as vacinas forem disponibilizadas pelos laboratórios, ampliando a campanha nacional de vacinação. Até o momento, o Governo Federal distribuiu mais de 47 milhões de doses da Coronavac – o contrato junto ao Butantan prevê um total de 100 milhões de doses até setembro.

Fiocruz volta a produzir

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciou a produção de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford após a chegada de mais uma remessa de IFA do imunizante no último sábado (22). Com isso, a fabricação da vacina está garantida até a terceira semana de junho, com entregas ao Ministério da Saúde programadas para até 3 de julho. Até agora, a pasta já distribuiu aos estados mais de 41 milhões de doses da AstraZeneca.