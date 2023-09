Bruno De Luca responde críticas sobre a situação de Kayky Brito

A investigação do caso está em andamento, sendo conduzida pelo delegado Ângelo Lages

A assessoria do apresentador de TV Bruno de Luca emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 11, em resposta às alegações de que ele teria deixado seu amigo e ator Kayky Brito após um acidente de atropelamento ocorrido no sábado, 2, da semana anterior.

A equipe declarou: “O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades sobre o que efetivamente ocorreu no momento do acidente. Sua preocupação principal agora é acompanhar a evolução do estado de saúde de Kayky Brito.”

O caso está atualmente sob investigação da 16ª DP (Barra da Tijuca), com o delegado Ângelo Lages encarregado do caso. O comportamento de De Luca após o atropelamento tem sido questionado, uma vez que os dois estavam juntos em um bar, mas foi o motorista envolvido no acidente que prestou socorro a Kayky, não o apresentador.

Bruno De Luca prestou seu depoimento, alegando que não sabia que a vítima era Kayky, pois já havia se despedido e estava dentro do bar pagando a conta no momento do acidente. No entanto, um novo vídeo do incidente, divulgado durante o programa “Domingo Espetacular”, contradiz essa versão. Testemunhas afirmaram à Record TV que disseram a Bruno que a vítima era Kayky.

Apesar disso, Bruno não foi verificar o estado de seu amigo nem prestou assistência, optando por atravessar a mesma avenida onde o ator estava caído para acessar seu carro, que Kayky supostamente tinha ido buscar. Posteriormente, Bruno deixou o local às pressas, deixando o veículo para trás e retornando para buscá-lo somente no dia seguinte.

Esses detalhes adicionam complexidade ao caso, que segue sendo investigado pela polícia.