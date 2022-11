Brasília Harley-Davidson leva Prêmio Top of Mind

O Grupo Jorlan iniciou suas atividades em 1946 com uma concessionária Chevrolet no interior de Goiás, na cidade de Buriti Alegre

Pela terceira vez, a Brasília Harley-Davidson levou o Prêmio Top of Mind para a categoria Loja de Moto. O Grupo Jorlan inaugurou a loja em dezembro de 2011, autorizada pela própria matriz norte-americana. Com isso, realizou o sonho de muitos motociclistas do Distrito Federal, embalados pelo estilo de vida que a marca representa no mundo, ficando na cabeça do consumidor.

O Grupo Jorlan iniciou suas atividades em 1946 com uma concessionária Chevrolet no interior de Goiás, na cidade de Buriti Alegre. Com o crescimento da loja, que já se destacava pela qualidade no atendimento ao cliente e na prestação de serviços. A primeira loja em Brasília do grupo foi aberta em 1973.